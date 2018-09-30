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ВМС завершили военные учения в Азовском море

30.09.2018 18:15
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ВМС завершили военные учения в Азовском море

В рамках учений военные провели боевые стрельбы, обеспечили изоляцию участка морского побережья и защиту морских коммуникаций.
Военно-морские силы Украины закончили командно-штабные учения Казацкая воля - 2018 в Азовском море. Об этом в воскресенье, 30 сентября, сообщает пресс-служба ВМС.
"Главной целью учений было наращивание возможностей органов военного управления в ходе ведения оборонительных действий войсками, планирования и осуществления контрнаступательных операций", - говорится в сообщении.
При этом в ВМС уточнили, что военные в рамках учений осуществили взаимодействие с другими родами и видами Вооруженных Сил, провели боевые стрельбы, обеспечили изоляцию участка морского побережья и защиту морских коммуникаций.
Корабельная группа отработала действия по минно-заграждающему обеспечению, а спасательный отряд - поисково-спасательные операции.

Источник Корреспондент.



Теги: Донбасс, Азовское море, учения, стрельбы
 
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