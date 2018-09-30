- По Макеевке с сиреной прошла огромная колонна техники НВФ23:57
- Террористы совершили новые атаки на позиции бойцов ВСУ на Донбассе23:52
- В Донецке разгорелись нешуточные страсти: раненый Хакимзянов арестован, коммунист больше не участвует в "выборах"23:45
- "Этой осенью меня попытаются уничтожить", - нардеп Мосийчук огорошил новостью о московских диверсантах, замышляющих его ликвидацию23:40
- За що Порошенко подякував Путіну в ефірі CNN20:23
- На Херсонщине подорвался военнослужащий-контрактник19:48
- Выходные в октябре: украинцев ожидает много праздников18:43
- ВМС завершили военные учения в Азовском море18:15
- В Украине водителям могут разрешить езду без прав: как это будет17:21
- Трагический инцидент на вокзале в Киеве поразил украинцев16:31
Выходные в октябре: украинцев ожидает много праздников
В октябре украинцы будут отдыхать на один день больше. Получается, что рабочих дней в стране будет 22, а выходных - 9.
Сокращенных предпраздничных рабочих дней в октябре нет.
14 октября в стране будут отмечать День защитника Украины, который выпадает на воскресенье. На следующий день, в понедельник 15 октября, согласно распоряжению Кабмина, украинцы будут отдыхать.
Получается, что 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 27 и 28-е октября - это выходные дни.
В Украине на 14 октября приходится сразу четыре праздники и памятные дни. Православная церковь празднует день Покрова Пресвятой Богородицы. С 1999 года - это и День украинского казачества. Уже больше чем пол века 14 октября считается датой создания Украинской повстанческой армии.
С 2015 года в этот день празднуют День защитника Украины. День стал выходным. Праздник заменило советско-российское 23 февраля.
Источник from-ua.
Теги: Донбасс, праздники, октябрь, украинец
- 22 рабочих дня: обнародован актуальный график выходных и праздников в октябре
- "Переворот" в Луганске: что сейчас происходит в осажденном "зелеными человечками" городе
- История с "переворотом" в "ЛНР" - показательная
- У боевиков "ЛНР" паника: "Плот" готовит зачистку"
- Выходные и праздники 2016-го: как будут отдыхать украинцы
- Украинские пограничники усиливают меры безопасности
- По Макеевке с сиреной прошла огромная колонна техники НВФ23:57
- Террористы совершили новые атаки на позиции бойцов ВСУ на Донбассе23:52
- В Донецке разгорелись нешуточные страсти: раненый Хакимзянов арестован, коммунист больше не участвует в "выборах"23:45
- Опубликованы кадры момента гибели Захарченко. ВИДЕО22:28
- Прорыв ВСУ вглубь Донбасса: Мысягин рассказал, как именно силы ООС отбросили боевиков "ДНР"21:56
- В оккупированном Донецке во время обстрела ранена девушка21:22
- Истинную причину как могут скрывают..." - житель Макеевки назвал реальную причину массового отравления водой20:50
- В Енакиево «девятка» свалилась с моста на железную дорогу19:10
- Пригрозили отомстить за Захарченко и РПЦ: в России угрожают Украине из-за Луганска и Донецка17:44
- «Мир равных возможностей». В Мариуполе впервые прошел фестиваль инклюзии17:09
- По Макеевке с сиреной прошла огромная колонна техники НВФ23:57
- Террористы совершили новые атаки на позиции бойцов ВСУ на Донбассе23:52
- В Донецке разгорелись нешуточные страсти: раненый Хакимзянов арестован, коммунист больше не участвует в "выборах"23:45
- "Этой осенью меня попытаются уничтожить", - нардеп Мосийчук огорошил новостью о московских диверсантах, замышляющих его ликвидацию23:40
- Опубликованы кадры момента гибели Захарченко. ВИДЕО22:28
- Прорыв ВСУ вглубь Донбасса: Мысягин рассказал, как именно силы ООС отбросили боевиков "ДНР"21:56
- В оккупированном Донецке во время обстрела ранена девушка21:22
- Истинную причину как могут скрывают..." - житель Макеевки назвал реальную причину массового отравления водой20:50
- За що Порошенко подякував Путіну в ефірі CNN20:23
- На Херсонщине подорвался военнослужащий-контрактник19:48
- 30 сентября праздник Вера, Надежда, Любовь и София: что нельзя делать14:54
- В «ЛНР» "все бесплатно", но не совсем…14:04
- Прилепин: после Путина Россию ждет кошмар - возвращение в девяностые13:20
- «Эти Майданы... Стыдно за все, что происходит сейчас»: Винник назвал искусственной Революцию Достоинства12:56
- Температура 37-37,5° – терміново до лікаря: українців попередили про небезпечну інфекцію10:38
- Как привлечь в дом деньги: 14 секретов наших предков08:43
- Эти осенние продукты помогут защититься от простуды22:03
- Распространенная привычка, которая может состарить раньше времени21:15
- Эксперты рассказали, как похудеть при помощи шоколада и картофеля21:00
- Ученые встревожены стремительным таянием ледников20:18
- Мариуполь восстал против Ахметова. К нему присоединяются Запорожье и Кривой Рог
- "Пошла полная деградация, люди доживают", - жители Макеевки поразили масштабами бедствия в оккупированном городе
- «Тихо пришли». ВСУ взяли под контроль новые территории на Донбассе
- Гиркин: «Губарев -реальный кандидат, а Пушилин — двойной агент СБУ»
- Война на Донбассе: Кучма рассказал о том, как может измениться ход событий на востоке Украины
- Кто станет новым главой террористов "ЛНР": стали известны личности потенциальных "кандидатов"
- «Грохот обстрела». Жители Донецка и Макеевки напуганы сильными боевыми действиями
- У боевиков "ДНР" прозрение: "До власти дорвалась ОПГ. Донбасс охватило тотальное беззаконие и террор"
- Почему Пушилину больше никогда не быть главой
- Мощный взрыв потряс Горловку: много убитых детей, жители в панике и хотят растерзать оккупантов