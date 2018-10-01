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Боксер Усик ошеломил ответом по оккупированному Крыму
Усик в интервью в программе "Гордон" рассказал, что, несмотря на аннексию Крыма Россией, считает, что это испытание, которое Украине послано свыше.
А на вопрос ведущего программы о том, чей Крым, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе и вовсе отличился пространным ответом, передает "Диалог.UA". По его словам, оккупированный РФ полуостров – божий. Также боксер, который прямо не отвечает на вопросы, связанные с захватом полуострова, заявил, что не знает, вернется ли Крым снова под украинскую юрисдикцию. Усик добавил, что все будет зависеть от народа.
По его словам, захват полуострова Россией доставил ему много трудностей, стало тяжело ездить через границы. Тем не менее, он продолжает посещать Крым и поддерживать отношения с друзьями, которые сейчас живут на оккупированной территории. "Я не перестаю с ними общаться или ездить туда, потому что у меня там похоронены мои предки. Надо помнить, откуда ты вообще выбрался, потому что изначально меня там знали: сначала на районе, потом в городе, потом во всем Крыму. Меня поддерживали мои одноклассники, друзья, ездили на соревнования", - добавил боксер. В свою очередь, политолог Голобуцкий отметил, что с такой "яичницей в мозгах", как у Усика, немудрено договориться и до более страшных вещей, как например, признать агрессора Путина тоже божьим даром.
"Усик сегодня на эфире "112-го" опять сел в лужу: на прямой вопрос "чей Крым" ляпнул "божий". Да уж... С такой яичницей в мозгах действительно, как еще Путина божьим даром не признал", - едко прокомментировал политолог.
Ранее Усик объяснил, почему он в РФ после победы над Гасиевым не кричал "Слава Украине". Также переселенец с Донбасса прямо заявил Усику, что его новые пророссийские друзья превратили боксера в заблудшую овцу.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Путин, Крым, Александр Усик, боксер
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