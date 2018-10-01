- Количество авто на Крымском мосту сократилось почти вдвое18:48
- Фонд Бориса Колесникова стал победителем Рейтинга благотворителей 201818:33
- О систематических преступлениях боевиков и о том, что их ожидает18:00
- Еще больше территории на Донбассе освобождено: в ООС рассказали, что террористов удалось отбросить далеко17:45
- Во Франции скончался известный шансонье Шарль Азнавур17:32
- На полях своих взрывают: в Минобороны рассказали, как в "Л/ДНР" готовятся к новым эскалациям на Донбассе17:15
- Наравне с мужчинами. Появится ли в Украине женщина-генерал?17:01
- Пушилин пообещал новые льготы участникам НВФ в ОРДО16:45
- В Донецке при проверке боевики требуют прописку в «паспортах ДНР»16:30
- Украинская перспектива Генассамблеи ООН16:15
Порошенко рассказал, что хочет сделать Путин перед выборами в Украине: никто подобного не ожидал
Президент Украины Петр Порошенко сказал, что Россия попытается оказать свое влияние во время выборов нового лидера Украины в 2019 году.
Пользователи Интернета отметили, что подобного в самом деле они не предполагали. Многие в очередной раз заволновались по поводу положения дел в Украине в 2019-м. Лидер Украины Петр Порошенко заявил о том, что Кремль пытается подорвать ситуацию изнутри Украины. Особенно влияние России будет большим во время выборов украинского президента.
Пресс-служба главы государства сообщила, что эту информацию Порошенко предоставил зарубежному каналу CNN во время интервью. "На самом деле мы имеем две опасности. Первая – это президент РФ Путин. Я же будучи президентом не веду войну с кем угодно, я противодействую конкретно Путину. Ведь он понимает, что война на суше на востоке Украины или в Крыму все 4 года не приносит ему никаких успехов. Нам удалось создать сильную и надежную армию с помощью США. Я горжусь тем, что Украина сотрудничает с Америкой и рядом западных стран", - заявил президент.
Порошенко уверен в том, что Путин ожидает успеха именно во время украинских выборов. Он заявил, что Россия собирается усилить свое влияние. Именно это заявление заставило некоторых пользователей в соцсетях немного заволноваться, поскольку во время выборов страна, как правило, не может сосредоточиться на ряде проблем. Мало кто ожидал подобного. И если ловкий маневр Кремля случится, пользователи отметили, это можно назвать "ударом в спину". Напомним, Порошенко озвучивал амбициозные планы по защите мирного неба над Украиной. Президент надеется на помощь США. Кроме того, Порошенко рассказал о том, за что следует украинцам поблагодарить Путина.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Порошенко
- Экс-офицер ФСБ: Путин упустил момент для большой войны с Украиной
- Сети высмеяли очередную "многоходовочку" Путина - подать в суд на Украину. Вопрос: в какой?
- Путин хочет поделить Украину: стало известно о секретных переговорах России и Венгрии
- Путин думал, что россиян будут встречать с гармошками и частушками, - Парубий
- Эксперт о ситуации в Украине: Эта война уже проиграна Москвой
- Кремль не будет наступать на Донбассе, будет только подливать туда керосинчика - политолог
- О систематических преступлениях боевиков и о том, что их ожидает18:00
- Еще больше территории на Донбассе освобождено: в ООС рассказали, что террористов удалось отбросить далеко17:45
- На полях своих взрывают: в Минобороны рассказали, как в "Л/ДНР" готовятся к новым эскалациям на Донбассе17:15
- Пушилин пообещал новые льготы участникам НВФ в ОРДО16:45
- В Донецке при проверке боевики требуют прописку в «паспортах ДНР»16:30
- Убийство Захарченко: на резонансном видео обнаружили подозрительную деталь прямо перед взрывом (ФОТО) 16:00
- Прям чувствую угрозу для «республики»: «Правоохранители» разогнали художников на бульваре Пушкина в Донецке14:36
- В Азовском море появится система безопасности, а в Мариуполе – центр авиации МВД13:30
- Взыщут с других: В соцсетях раскритиковали обещание «властей ДНР» не брать оплату за ЖКХ с семей погибших «военных»12:07
- Оккупанты готовятся к штурму11:35
- Количество авто на Крымском мосту сократилось почти вдвое18:48
- Фонд Бориса Колесникова стал победителем Рейтинга благотворителей 201818:33
- Путин введет войска в новую страну? Озвучен тревожный прогноз18:20
- О систематических преступлениях боевиков и о том, что их ожидает18:00
- Еще больше территории на Донбассе освобождено: в ООС рассказали, что террористов удалось отбросить далеко17:45
- Во Франции скончался известный шансонье Шарль Азнавур17:32
- На полях своих взрывают: в Минобороны рассказали, как в "Л/ДНР" готовятся к новым эскалациям на Донбассе17:15
- Наравне с мужчинами. Появится ли в Украине женщина-генерал?17:01
- Пушилин пообещал новые льготы участникам НВФ в ОРДО16:45
- В Донецке при проверке боевики требуют прописку в «паспортах ДНР»16:30
- Утро без кофе: эти 3 напитка подарят вам фантастическую бодрость07:45
- 30 сентября праздник Вера, Надежда, Любовь и София: что нельзя делать14:54
- В «ЛНР» "все бесплатно", но не совсем…14:04
- Прилепин: после Путина Россию ждет кошмар - возвращение в девяностые13:20
- «Эти Майданы... Стыдно за все, что происходит сейчас»: Винник назвал искусственной Революцию Достоинства12:56
- Температура 37-37,5° – терміново до лікаря: українців попередили про небезпечну інфекцію10:38
- Как привлечь в дом деньги: 14 секретов наших предков08:43
- Эти осенние продукты помогут защититься от простуды22:03
- Распространенная привычка, которая может состарить раньше времени21:15
- Эксперты рассказали, как похудеть при помощи шоколада и картофеля21:00
- Мариуполь восстал против Ахметова. К нему присоединяются Запорожье и Кривой Рог
- "Пошла полная деградация, люди доживают", - жители Макеевки поразили масштабами бедствия в оккупированном городе
- «Тихо пришли». ВСУ взяли под контроль новые территории на Донбассе
- Гиркин: «Губарев -реальный кандидат, а Пушилин — двойной агент СБУ»
- Война на Донбассе: Кучма рассказал о том, как может измениться ход событий на востоке Украины
- Прорыв ВСУ вглубь Донбасса: Мысягин рассказал, как именно силы ООС отбросили боевиков "ДНР"
- Кто станет новым главой террористов "ЛНР": стали известны личности потенциальных "кандидатов"
- Почему Пушилину больше никогда не быть главой
- Истинную причину как могут скрывают..." - житель Макеевки назвал реальную причину массового отравления водой
- Мощный взрыв потряс Горловку: много убитых детей, жители в панике и хотят растерзать оккупантов