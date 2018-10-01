Украинская перспектива Генассамблеи ООН

01.10.2018 16:15

Генассамблея ООН, которая длилась в Нью-Йорке с 25 сентября по 1 октября, стала идеальной площадкой, чтобы расширить международную коалицию против России. Заявления стран-участниц ООН показали, что мир не поддерживает российскую агрессивную политику. Какие вопросы подняла украинская делегация в Нью-Йорке и что ответили международные партнеры, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.

«Москва делает украинских детей сиротами»

Выступление Президента Украины Петра Порошенко на Генассамблее ООН в этом году было эмоциональным и наступательным. Глава государства обвинил Россию в развязывании войны и оккупации части Украины: «Пока я выступаю, приходят печальные известия о еще одной только что потерянной человеческой жизни на фронте – в войне, которую принес моей стране постоянный член Совета Безопасности ООН... Москва делает украинских детей сиротами. Пытает наших патриотов в своих тюрьмах».

Он отметил, что нынешняя российская агрессия в нашем государстве, в Великобритании и Сирии является прямым следствием молчания мирового сообщества на предыдущие преступные действия РФ.

«Знаем ли мы, какой следующий сосед России «нападет на себя»? Будет ли мир и дальше находиться в состоянии «удобного оцепенения», надеясь, что «следующим буду не я»?», – обратился Порошенко к присутствующим в зале и добавил: «ООН не должна молчать, когда ценности и принципы, закрепленные ее Уставом и принципами международного права, нарушаются страной, имеющей право вето».

Оккупация Крыма

Глава государства также обратил внимание стран ООН на опасное положение в оккупированном Россией Крыму. По его словам, Россия превращает регион на военную базу, «которая угрожает безопасности и стабильности всего Черноморского региона». Более того, после оккупации Крыма Россия начала посягать на Азовское море. В частности, построив незаконно мост через Керченский пролив, Кремль систематически нарушает свободу передвижения как украинских, так и иностранных судов.

Петр Порошенко призвал ООН зафиксировать международную позицию относительно оккупации Крыма Россией в резолюции 73-й Генеральной Ассамблеи ООН.

Узники Кремля

Президент напомнил международному сообществу также об украинских заложниках, которых Россия незаконно удерживает за решеткой. В частности, в зале Генассамблеи ООН прозвучали имена крымчан Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые уже много дней голодают в знак протеста против незаконного заключения.

Кроме того, глава государства упомянул о десятках украинцев, которых оккупанты удерживают на неподконтрольной территории Донбасса. Среди них – солдат Сергей Глондар, который уже почти 3,5 года находится в неволе.

Миротворцы ООН

Самая важная тема, которую поднял Президент в ООН, – это развертывание многонациональной миротворческой миссии ООН на временно оккупированной территории Донбасса. С 2015 года Украина последовательно продвигает эту идею перед представителями организации. Как отметил министр иностранных дел Павел Климкин, за три года Украина уже заручилась поддержкой США, Германии и Франции и вместе с ними планирует подать в Совбез ООН проект резолюции о введении миротворческой миссии на Донбасс. Важным, по словам министра, является вопрос международной администрации на оккупированном Донбассе и полицейской миссии.

«Поскольку иначе Россия и в дальнейшем будет пытаться управлять оккупированными территориями, и вся идея российской так называемой «миротворческой операции» – это начать процесс регионализации и федерализации Украины», – подытожил он.

Признание Голодомора

В контексте проблемы голода в мире, от чего сейчас страдают почти 850 млн человек, украинский Президент вспомнил Голодомор в Украине. В этом году Украина будет отмечать 85 годовщину массового геноцида украинцев, устроенного сталинским режимом.

«Он унес жизни многих миллионов украинцев. В связи с этим хотел бы восстановить свой призыв к Ассамблее отметить одну из величайших трагедий в истории человечества путем принятия соответствующей декларации», – отметил Петр Порошенко.

Стоит заметить, что накануне заседания в ООН Сенат США поддержал резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Международная изоляция России

Украинские политологи и члены делегации единогласно заявили, что 73 сессия Генассамблеи ООН ужесточила международную изоляцию России. Во-первых, большинство стран мира поддержали внесение вопроса об оккупированных территориях на повестку дня Генассамблеи. Во-вторых, многие мировые лидеры говорили о России как об агрессоре.

В частности, премьер Великобритании Тереза ​​Мэй обвинила Кремль в бесцеремонном нарушении международных норм, среди которых захват суверенных территорий, а также применение химического оружия на территории Великобритании. Между тем президент Польши Анджей Дуда вспомнил о нарушении Россией Будапештского меморандума, призывая надлежащему ответу агрессору: «Польша считает своим долгом привлечь внимание международного сообщества к источникам угроз миру в мире, которые происходят от замороженных конфликтов, оккупации и изменения границ силой, что имеет место в Восточной Европе», – отметил Дуда.

По словам постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко, голосование в Генассамблее показало, что поддержка украинской позиции в ООН растет.

«Очевидно, что дальнейшее игнорирование российской стороной Устава ООН и международных договоров приближает ее к полной международной изоляции», – подчеркнул он.

На полях Генассамблеи

По словам представителя Президента Святослава Цеголко, во время поездки в Нью-Йорк украинская делегация с Президентом во главе провела 25 встреч с иностранными политиками: из Великобритании, Турции, Нидерландов, Польши, США, Финляндии, Бельгии, Румынии, Словакии, Хорватии, Словении, Сербии, Болгарии, Йемена, Черногории, Албании, Эквадора, Республики Корея, Дании, Португалии, а также с генеральными секретарями ООН, НАТО и председателем Совета ЕС.

В частности, Порошенко передал Генсеку ООН Антониу Гутеррешу ноту относительно решения Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией.

По мнению политолога Александра Палия, украинской стороне удалось убедить слушателей в Генассамблее ООН. Его коллега Виктор Таран также считает, что заявления и действия администрации Трампа свидетельствуют, что Соединенные Штаты симпатизируют Украине и ее руководству.

Источник: Центр общественного мониторинга и контроля