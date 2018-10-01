В Украине сегодня стартовал осенний призыв в армии

01.10.2018 12:25

Сегодня в Украине стартовал призыв в армию, который продлится до 30 декабря текущего года.

Согласно указу президента № 274/2018, который опубликовали на сайте главы государства, сказано, что по решению правительства, во время осенней призывной кампании в ВСУ привлекут около 18 тысяч человек.

По предварительным данным, в ВСУ поступят 9010 призывников, в Государственную спецслужбу транспорта — 900, в Нацгвардию — 6500, Госпогранслужбу — 1550.

По информации, на проведение осеннего призыва выделят 65 млн гривен.

Источник: https://donpress.com