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В Украине сегодня стартовал осенний призыв в армии
01.10.2018 12:25
Сегодня в Украине стартовал призыв в армию, который продлится до 30 декабря текущего года.
Согласно указу президента № 274/2018, который опубликовали на сайте главы государства, сказано, что по решению правительства, во время осенней призывной кампании в ВСУ привлекут около 18 тысяч человек.
По предварительным данным, в ВСУ поступят 9010 призывников, в Государственную спецслужбу транспорта — 900, в Нацгвардию — 6500, Госпогранслужбу — 1550.
По информации, на проведение осеннего призыва выделят 65 млн гривен.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, армия, призыв
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