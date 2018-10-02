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Кто останется без пенсий в Украине: проверку Минфина пройдут не все
В Украине без пенсии в следующего году могут остаться не только те, кто не сможет выполнить новые требования по стажу, но и украинцы, живущие длительное время за границей, некоторые переселенцы и те, кто не пройдет проверку Минфина, пишет Обозреватель.
Так, ст. 49 закона "Об общеобязательном пенсионном страховании" предполагает: отменить пенсию может не только суд, но и территориальное подразделение Пенсионного фонда. "Пенсия в том числе прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины", - пояснила адвокат Дина Дрыжакова.
Кроме того, без помощи от государства могут остаться переселенцы, которые меняют свое место жительства. На горячей линии Пенсионного фонда: если окажется, что пенсионер-переселенец живет не по официальному месту жительства, выплату отменят уже со следующего месяца. Так, в Фонде руководствуются постановлением, согласно которому пенсии выплачивают только тем украинцам, которые проживают на подконтрольной территории страны.
Кроме того, в следующем году останутся без пенсий украинцы, которые достигли пенсионный возраст, но не заработали как минимум 26 лет стажа. Если есть от 16 до 26 лет стажа – на пенсию можно выходить в 63 года, от 15 до 16 лет – в 65 лет, нет и 15 лет стажа – пенсия будет вовсе не положена
Теги: Украина, Донбасс, пенсионер, отмена, пенсии
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