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Мечта Путина - ядерный полигон в Крыму: РФ готовится разместить на полуострове смертоносное оружие
Власти Российской Федерации намерены перебросить на территорию аннексированного Крыма ядерное оружие и уже готовят инфраструктуру.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин публично предположил, что власти Российской Федерации могут использовать оккупированный Крым для хранения ядерного оружия, передает "Диалог.UA".
По его словам, Украина имеет вполне обоснованные подозрения о наличии российского ядерного оружия или готовой инфраструктуры для его размещения на территории аннексированного полуострова.
"При этом что там есть, мы до конца не знаем. У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть и ядерное оружие, или, по меньшей мере, инфраструктура для ядерного оружия", - ответил министр Климкин в интервью крымскотатарскому каналу ATR.
Известно, что подобные гипотезы и предположения лидер России Владимир Путин активно подтверждает регулярными военными учениями и переброской вооружения.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Крым, полигон, ядерное оружие, Климкин, РФ
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