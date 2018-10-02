мСовременный ''нацизм'': как в Украине ударят по ''русскому миру''

02.10.2018 20:02

В Украине планируют официально приравнять идею “русского мира” к нацистской. Изменения уже внесены в Верховную Раду группой народных депутатов. Если законопроект будет принят - на приверженность идеям России будут проверять не только телеканалы, но даже кандидатов в президенты.

Чего ждать и почему опасен “русский мир” - читайте в материале OBOZREVATEL.

В конце сентября в Раде был зарегистрирован проект закона № 9137, предусматривающий изменения закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Именно этот проект признает агрессивную политику тоталитарных режимов, а также четко прописывает наказание за их пропаганду.

При этом авторы законопроекта считают, что в нынешнюю редакцию закона стоит добавить пункт о “русском мире” - идеологии, которую пропагандирует Россия.

“Действующее законодательство Украины содержит запрет только прошлого коммунистического и национал-социалистического режимов, не уделяя внимания прогрессирующей идеи "русского мира", направленной в том числе на ликвидацию независимости Украины. Учитывая такой факт, необходимо однозначное осуждение и запрет на законодательном уровне в Украине идеи "русского мира" как формы национал-социализма (нацизма)”, - указано в пояснительной записке.

В законопроекте “русский мир” характеризуют, как "российскую, неоимперскую, геополитическую, культурно-историческую идею международного и межгосударственного содружества, объединенную причастностью к России и приверженностью к русскому языку и культуре, под лозунгами единения и защиты носителей русского языка и культуры, православной веры, общей исторической памяти и единых взглядов на общественное развитие".

Кроме того, пропаганда такой идеи может присутствовать сразу в нескольких формах:

1) Призывы к проведению митингов, содержащие признаки сепаратизма, протестов под лозунгами присоединения отдельных регионов к России или приобретения ими очень широкой автономии;

2) Публичные высказывания лиц, которые оправдывают военную агрессию против Украины “для защиты русского и русскоязычного населения”;

3) Распространение “общероссийской идеи” объединения украинского, белорусского и русского народов в “триединый” российский народ;

4) Навязывание обществу идеи о самодостаточности, уникальности российской и/или славянской цивилизации в противовес "западным странам";

5) Возвеличивание, вплоть до формирования культа лиц - первых руководителей России;

6) Распространение идеологии об исключительном статусе московского православия, а также идеи, что Русская православная церковь - основа Вселенского православия и единственная церковь, которая сохранила аутентичную веру, а также использование такой идеологии как основания для объединения украинского и российского народов.

Как будут наказывать

Законопроект вносит изменения и в Уголовный кодекс Украины. Так, статья 436-1 дополняется пунктом о пропаганде “русского мира”.

Все перечисленные формы популяризации этой идеи РФ будут наказываться реальным сроком - ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Подобная пропаганда запрещена всем юридическим лицам, политическим партиям, СМИ, общественным организациям. Кроме того, после принятия закона Центральная избирательная комиссия получит право не регистрировать кандидата в президенты и народные депутаты. А политические партии, которые публично ведут аналогичную пропаганду “русского мира”, будут запрещать.

Главная цель законопроекта - обезопасить общество от идей страны-агрессора, утверждают его авторы.

"Нашим законодательством прописаны понятия коммунистического социализма и национал-социализма. Мы хотим дополнить список этих особенностей и добавить "русский мир", как явление такого же порядка. Это поможет вести превентивную деятельность в обществе", - пояснила OBOZREVATEL соавтор законопроекта, внефракционный народный депутат Ирина Констанкевич.

Правда, в принятие этого закона до конца нынешнего года не верят даже его авторы.