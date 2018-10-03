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В "миллиметре" от земли: в Сети показали экстремально низкий проход украинского СУ-24. ВИДЕО
30 сентября пользователем Виталием Паничем был опубликован видеоролик в социальной сети Facebook, который демонстрирует, насколько низко пролетел тактический фронтовой бомбардировщик "СУ-24".
Пользователь не уточняет, на каком аэродроме было сделано видео. Оператор видеоролика начал возмущаться, когда увидел действия пилота. Мужчину явно охватил испуг, когда самолет слишком низко опустился к земле, после чего он выдал соответствующий комментарий. "Сейчас снова стекла вылетят. Что ты творишь… Сдурел?!" - вскрикнул оператор перед тем, как упал наземь. Остается загадкой, что спровоцировало пилота пролететь так низко и напугать людей.
Однако пользователей Сети такие маневры украинского пилота привели в восторг: "Опасно, но лихо, черт возьми!" – не скрывает своего восторга один из комментаторов; "Это очень круто, но мне кажется это рискованно", - соглашается с ним другой; "Знай наших!" – подтверждает третий.
Источник: dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, видео, бомбардировщик, аэродром, Су-24, соцсети
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