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Конфликт обостряется: Венгрия высылает украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева

04.10.2018 16:38
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Конфликт обостряется: Венгрия высылает украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева

Венгрия решила выслать украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции, сообщает HVG.hu, передает УП.
По его словам, он вызвал посла Украины в Будапеште и сообщил ей, что у консула есть 72 часа для того, чтобы покинуть Венгрию, в качестве пропорционального ответа.
"Украина продолжает обострять конфликт", - заявил он.
Напомним, в четверг МИД Украины сообщил послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню, что консул Венгрии в городе Берегово объявлен персоной нон грата.
Ранее в украинских СМИ появилась информация о выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины на территории консульства Венгрии в Берегове Закарпатской области, а также соответствующее видео с принятием присяги.
После принятия присяги, в которой граждане называют Венгрию своей родиной и обязуются служить ей, сотрудники диппредставительства призывают их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал немедленный зеркальный ответ на высылку Киевом венгерского консула.



Теги: Украина, Донбасс, Венгрия, ответ, консул
 
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