Россия милитаризирует Азовское море и планирует учения возле Мариуполя

04.10.2018 22:18

Российское правительство выделило Минобороны РФ в пользование на 20 лет часть акватории Таганрогского залива Азовского моря, которая находится в 1,5 милях от побережья вблизи российского города Ейск, что в 65 км от украинского Мариуполя.

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации РФ, передает "Украинская правда".

В распоряжении отмечается, что российские военные получают в пользование участок площадью 21,626 квадратных километров.

Сообщается, что территория выделяется "для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Украинский милитаристский портал опубликовал также детальное расположение нового полигона и действующих учебных центров Вооруженных Сил РФ, где указывается, что наряду с новым участком Минобороны расположены 726 учебный центр ППО ВС РФ, где осуществляется подготовка подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск ВС РФ и частей ВДВ ВС РФ.

А также 859 Центр боевой подготовки и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ, который осуществляет подготовку пилотов палубной авиации.

"Именно на территории этого центра осуществлялось строительство тренировочного комплекса НИТКА для подготовки летчиков-истребителей для единого российского авианосца "Адмирал Кузнецов"", - добавили на портале.

Сообщается, что также для него строится новое судно специального назначения проекта 14400, которое предназначено для подготовки экипажей вертолетов палубной авиации и отработки перспективных авиационных комплексов корабельного базирования, в том числе и беспилотных.

В издании добавляют, что для каких именно нужд выделяется полигон на море и будут ли использовать его указанные центры, пока не известно.