Что делать украинцам, которым по новым правилам не положена «скорая»

05.10.2018 18:02

Заболевшим украинцам, состояние которых не предусматривает приезд скорой помощи, Минздрав советует обращаться в неотложку или к врачам семейной практики, пишет «Апостроф«.

Впрочем, у совета Минздрава есть подводные камни: семейные врачи не всегда готовы прийти домой к пациенту.

«У нас маленькие дети заболели. Врач говорит: «Не приду, не обязан». Консультирует по телефону, температура и дальше держится. Скорая говорит: «У вас запущенная ангина, вам нужна консультация педиатра». Замкнутый круг. Но! Если сказать педиатру: «Вот 300 грн», то он прибежит через полчаса», — жалуется пользователь Ксения Званцева.

Согласно указу Минздрава №504, семейный врач действительно не обязан приходить домой к пациенту, как это было раньше.

«На практике это означает, что врач решает сам, когда есть основания идти домой к пациенту, а когда нет», — пояснил «Апострофу» член общественного совета при Минздраве, семейный врач Евгений Гончар.

Он отмечает, что раньше был перечень состояний, когда нужно приходить домой, «но на практике почти всегда нужно было идти».

«Это приводило к тому, что около 80% вызовов были необоснованными. Но, в принципе, состояний, которые еще не требуют вызова экстренной медицинской помощи, но уже не позволяют пациенту прийти в больницу самому, не так и много. Поэтому семейные врачи все меньше и меньше ходят на вызовы», — убежден он.

По словам Гончара, получить объективную информацию о состоянии пациента действительно можно в телефонном режиме.

«Да, не всегда, но в большинстве случаев можно. Например, мы же не можем ходить домой к пациентам на все порезы пальцев только потому, что существует вероятность заболеть столбняком. Такая вероятность очень низкая, и это вопрос оценки риска», — добавляет эксперт.

Впрочем, у пациента всегда остается выбор: расстаться с врачом, который не приходит на вызов, и подписать декларацию с новым медиком. Но при таком выборе есть нюансы.

«Или вы подписываете декларацию с врачом, у которого много пациентов, а значит, с большей вероятностью у него больше практики и он принимает более правильные клинические решения, или вы подписываете декларацию с врачом, который имеет меньше пациентов, но и меньше практики, но будет ходить на вызовы», — резюмировал Гончар.

Источник: https://from-ua.com