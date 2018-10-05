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Турчинов анонсировал масштабные военные учения в Азовском море
Секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что украинские военные проведут масштабные учения на Азовском море. Об этом он сказал, а пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о том, что Россия планирует провести учения вскоре в Азовском море и какие действия Украины будут в этой связи.
«Хочу предоставить информацию, о которой я никому еще не рассказывал, что украинские военные также планируют провести серьезные учения в Азовском море», — сказал Турчинов.
Он подчеркнул, что в Азовском море в ответ на агрессию России происходит наращивание военных компонентов.
«И, безусловно, мы готовы отвечать на любые провокации со стороны российской стороны», — подчеркнул Турчинов.
На протяжении последних месяцев РФ в Азовском море не позволяют торговым судам, направляющимся в украинские порты и выходящим из них, беспрепятственно проходить через Керченский пролив. В связи с этим президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны, начальнику Генерального штаба и командованию ВМС Украины принять меры, чтобы остановить российские провокации в отношении блокирования вхождения судов в украинские порты в Азовском море.
Украина намерена создать военно-морскую базу на Азовском море до конца 2018 года.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Турчинов, Азовское море, военные учения
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