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Украинцам разрешили менять паспорта-книжки на ID-карту по желанию

05.10.2018 13:00
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Украинцам разрешили менять паспорта-книжки на ID-карту по желанию

С 1 ноября нынешнего года украинцы могут по желанию обменять бумажный паспорт гражданина Украины на ID-карту. Так решило правительство 3 октября, внеся соответствующие изменения в постановление, регламентирующее выдачу паспортов в Украине, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Сегодня ID-карту могут получить не все украинцы, а те, кто получает ее впервые. Выдают ID-карту также тем, кто сменил фамилию после замужества, или если бумажный паспорт пришел в негодность, или если  утерян. Стоимость получения ID-карты не изменилась. Получающим впервые главный документ выдают бесплатно.

Все остальные, при замене или восстановлении документа, должны заплатить административный сбор 279 гривень. Однако в Миграционной службе разъяснили, что менять бумажный паспорт на пластиковый не обязательно. Паспорт-книжка является действительным до окончания срока действия.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, паспорт, ID-карта
 
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