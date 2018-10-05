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Украинцы смогут ездить еще в одну страну по ID-паспортам
Власти Украинского государства и Грузии обменялись подписями под соглашением о взаимной отмене визовых требований, которое предоставляет возможность путешествовать заграницу, используя внутренние ID-паспорты.
Как пишет replyua.net, глава правительства Украины Владимир Гройсман на своей странице в социальной сети Facebook отметил, что в пятницу, 5 октября он и Мамука Бахтадзе подписали соответствующий документ.
В сообщении Гойсмана отмечается, что согласно документу, украинцы и грузины могут пребывать на территории иной страны без оформления виз на протяжении 90 дней ежегодно. Единственным требованием для этого будет наличие внутренних паспортов в форме карточки ID, которая содержит бесконтактный электронный носитель. Как известно, ранее до этого между двумя государствами действовала договоренности о безвизовых поездках, принятая 31 марта 1999 года.
Напомним, украинский дипломат в Грузии Игорь Долгов ранее заявлял, что договоренность о поездках украинцев по внутренним паспортам намерены подписать в ходе пребывания делегации на заседании Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций в Нью-Йорке в конце сентября месяца 2018 года.
Теги: Донбасс, Грузия, ID-карта
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