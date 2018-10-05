Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украинцы смогут ездить еще в одну страну по ID-паспортам

05.10.2018 19:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинцы смогут ездить еще в одну страну по ID-паспортам

Власти Украинского государства и Грузии обменялись подписями под соглашением о взаимной отмене визовых требований, которое предоставляет возможность путешествовать заграницу, используя внутренние ID-паспорты.

Как пишет replyua.net, глава правительства Украины Владимир Гройсман на своей странице в социальной сети Facebook отметил, что в пятницу, 5 октября он и Мамука Бахтадзе подписали соответствующий документ.

В сообщении Гойсмана отмечается, что согласно документу, украинцы и грузины могут пребывать на территории иной страны без оформления виз на протяжении 90 дней ежегодно. Единственным требованием для этого будет наличие внутренних паспортов в форме карточки ID, которая содержит бесконтактный электронный носитель. Как известно, ранее до этого между двумя государствами действовала договоренности о безвизовых поездках, принятая 31 марта 1999 года.

Напомним, украинский дипломат в Грузии Игорь Долгов ранее заявлял, что договоренность о поездках украинцев по внутренним паспортам намерены подписать в ходе пребывания делегации на заседании Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций в Нью-Йорке в конце сентября месяца 2018 года.



Теги: Донбасс, Грузия, ID-карта
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх