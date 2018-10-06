"Путин готов к войне. Сценарий с танками на Киев допустим", - громкий прогноз Фейгина. ВИДЕО

06.10.2018 15:25

Известный российский правозащитник Марк Фейгин уверен, что Кремль вполне может пойти на полномасштабное вторжение в Украину. С громким предупреждением Фейгин выступил в эфире телеканала "Прямой", передает "Диалог.UA".

Он обратил внимание на последнее скандальное заявление агрессора РФ Владимира Путина о готовности защищать интересы России любыми средствами. Фейгин констатировал, что на сегодняшний день в Кремле и всей РФ сложился высокий "уровень безумия". Из-за этого нельзя исключать варианта полномасштабного вторжения российских танков в Украину. На такой сценарий, по мнению правозащитника, Путин может пойти, если сочтет давление Запада угрозой для существования своего режима. "Если раньше можно было расценивать как абсолютно невероятный сценарий "танков на Киев", то (теперь - ред.)... любые подобные инвективы в адрес Украины, а я их так расцениваю, допустимы со стороны Путина. И исключать вот этого безумия нельзя", - предупредил Фейгин.

С его слов, сейчас Путина сдерживает его ближайшее окружение. По мнению правозащитника, оно достаточно рационально, чтобы не дать агрессору пойти вразнос. Однако ситуация может стремительно поменяться.