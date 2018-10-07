Каких уступок Путин требует от Лукашенко по Украине: в Сети появилась новая утечка данных

07.10.2018 07:53

В обмен на продолжение экономической помощи Москва заставляет Минск пересмотреть отношения с Украиной и создать в Белоруссии военную базу. В Интернете появилась новая утечка данных по переговорам Путина и Лукашенко.

В РФ ранее прошли длительные и полностью закрытые для прессы переговоры по двусторонней повестке между президентами и правительствами Белоруссии и России. По требованию белорусской стороны участники саммита не общались с журналистами, а пресс-службы не делали заявлений. Зато Лукашенко сразу улетел в Минск, где уже утром следующего дня провел совещание правительства. На нем белорусский президент назвал прошедшие переговоры «тяжелыми, но результативными».

Действия против Украины

«Я могу точно сказать, опираясь на свои источники в администрации президента, что главным требованием со стороны России к Лукашенко было: отвечать политической поддержкой интересов России на экономические субсидии, получаемые от Москвы», — сказал «Открытым медиа» белорусский политолог Антон Платов.

Официальных заявлений об этом нет, но действия белорусского руководства и неофициальная информация указывают на несколько политических условий, выставленных Кремлем. Лукашенко не случайно утреннее совещание в Минске 22 сентября начал со слов о том, что они с Путиным «говорили об Украине».

«Скорее всего, одно из главных условий, озвученных в ходе переговоров один на один Путина и Лукашенко, — радикально понизить градус белорусско-украинских отношений, — предполагает в беседе с «Открытыми медиа» белорусский политик, глава гражданской кампании «Наш Дом» Ольга Карач. — Причем любых отношений: политических, экономических, военно-технических. Москву слишком сильно задевало то, что Лукашенко не признал аннексию Крыма, ездил на инаугурацию Порошенко, но не ездил к Путину».

Уже в понедельник, 24 сентября, Лукашенко собрал силовиков и заявил о необходимости значительно усилить контроль на белорусско-украинской границе. Мотивировка — из Украины поступает оружие для белорусского криминала.

«У белорусов подобные объяснения вызывают смех, — говорит Ольга Карач. — Потому что каждый раз, когда в Белоруссии кризис, когда нужно прижать оппозицию или поднять президентский рейтинг, силовики сразу, как на заказ, «обнаруживают» то каких-то украинских боевиков, то белорусских, но прошедших обучение «в тренировочных лагерях в Украине», то вообще «джипы с оружием из Украины» через границу прорываются».

Для самой Украины более серьезным последствием сочинских договоренностей может оказаться сворачивание масштабного реэкспорта углеводородов (бензин, дизтопливо, сжиженный газ) из России через Белоруссию в Украину по «серым» схемам. Его масштабы за последние полтора года стали слишком велики, что вызывало явное раздражение в Москве.

Поставками из Белоруссии и сегодня обеспечено 45% украинского рынка бензина и 35% дизтоплива. Из Белоруссии поступает 40,31% всего топлива для Украины, из РФ — 37,41%. За первое полугодие 2018-го поставки сжиженных углеводородных газов (СУГ) из Белоруссии в Украину выросли на 35% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 258 тыс. тонн.

Но теперь Москва «прикрутила краник». 3 сентября министр энергетики РФ Александр Новак заявил: «Белоруссия обеспечивает себя полностью за счет переработки российской нефти собственными нефтепродуктами. В этой связи экономической целесообразности в том, чтобы поставлять российские нефтепродукты Белоруссии, нет».

Теперь Москва и Минск установят предельный уровень поставок нефтепродуктов из России в Белоруссию на 2019 год (индикативный баланс), прочие поставки будут запрещены. Белорусским предприятиям, желающим купить нефтепродукты в России, придется обосновывать свои потребности.

После встречи в Сочи в Украине уже прошла волна подорожания сжиженного газа. Теперь грядущее подорожание всего моторного топлива и его возможный дефицит — одна из главных тем обсуждения в Киеве.

Российская военная база

Минск и Москва вернулись к вопросу о размещении российской военной базы в Белоруссии, утверждает источник, близкий к администрации Лукашенко. Предлогом для постановки вопроса стали события в соседней Польше. В ходе недавнего визита в Вашингтон президент Анджей Дуда предложил США создать на польской территории постоянную военную базу. На ней предполагается разместить американскую механизированную/танковую дивизию. Польское руководство готово ассигновать на этот проект до $2 млрд.

На фоне этих новостей Москва напомнила Минску о собственном проекте военной базы. В 2014—2015 годах договоренность о российской базе на территории Белоруссии была почти достигнута — но потом Лукашенко «дал задний ход».

Сегодня ВС РФ на территории Белоруссии имеют два военных объекта (но не военные базы): «Антей» и «Волга». Это станция обнаружения ракетных пусков и узел дальней связи с подводными лодками. Их срок бесплатного пребывания на белорусской территории истекает в 2020 году, и российские военные настаивают на продлении.

Не менее важным в ведомстве Сергея Шойгу считают размещение в Белоруссии полноценной российской военной базы, с авиацией, танками и пехотой. По неофициальной информации, после переговоров в Сочи Минск уже не будет возражать против ее создания — возобновленный проект будет подан как ответ на появление военной базы США «Форт Трамп» в Польше.

«Было и еще одно требование, из той же серии, — возобновление действий по строительству Союзного государства России и Белоруссии. Это строительство было заморожено в 2007-м, когда стороны не договорились насчет единой валюты. Теперь же движение возобновляется. Насколько мне известно, первым делом планируется создать союзный парламент как орган с реальными властными полномочиями», — прогнозирует Антон Платов.

Нефтегазовые споры

Сразу после встречи с правительством Лукашенко снова поговорил с Путиным, теперь уже по телефону, о разрешении конфликта из-за ввоза темных нефтепродуктов в Белоруссию.

Его суть в том, что раньше российская пошлина за поставленные в Белоруссию нефть и нефтепродукты поступала в белорусский бюджет, в том числе через механизм так называемой «перетаможки». Это зачисления на белорусские счета таможенных пошлин, уплаченных российскими экспортерами нефти. Но с августа эти перечисления были остановлены, что повлекло потери для бюджета Белоруссии.

Что касается ввоза темных нефтепродуктов, речь прежде всего о мазуте, который покупался белорусскими компаниями у российских, перерабатывался, а нефтепродукты реализовывались на белорусском и зарубежных рынках. У Москвы возникли претензии из-за слишком больших объемов закупок: намного больше, чем требуется самой стране.

Есть разногласия и по газу. Рассказывая министрам о своей поездке в Сочи, Лукашенко сформулировал так: «Остаются вопросы, связанные с поставками природного газа и оплаты природного газа со стороны Беларуси».

Суть «газового» спора в том, что официальный Минск хочет получать от России природный газ по внутрироссийским ценам, поскольку в договоре о Союзном государстве прописаны равные условия для хозяйствующих субъектов двух стран. Но «Газпром» продает Белоруссии газ как иностранному покупателю, пусть и с самой низкой экспортной наценкой.

Некоторые договоренности по нефти и нефтепродуктам были достигнуты — но сведения о них пока весьма туманные. Судя по словам Лукашенко появилось два варианта решения газового вопроса, который увязывается с проблемой «перетаможки». Россия предложила выбрать: или она пересматривает (повышает) тарифы на транзит газа через Белоруссию в Европу сейчас, но тогда прекращает выплаты по «перетаможке», либо продлевает выплаты по «перетаможке», но сохраняет «газовые» тарифы на неопределенный срок — до решения этого вопроса в рамках ЕАЭС.

Судя по тому, что телефонный разговор с Путиным состоялся сразу после совещания Лукашенко с правительством, один из вариантов уже выбран. Какой — пока не ясно. Однако, как следует из слов министра энергетики РФ Новака, любой вариант подразумевает ограничения на ввоз российских нефтепродуктов в Беларусь.

Финансовая помощь

Вроде бы решена проблема с российскими кредитами. В августе агентство Reuters сообщило, что Россия замораживает кредитование Белоруссии. Речь шла о межгосударственном кредите на $1 млрд и двух траншах по $200 млн каждый кредита, выданного Минску Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР, финансируется в основном за счет России). Теперь из обтекаемых формулировок Лукашенко следует, что 6-й зависший еще с начала года транш от ЕФСР будет получен в ближайшее время, 7-й — «зависит от правительства» Белоруссии.

Кредит на рефинансирование белорусского долга ($1 млрд от правительства РФ) будет выдан, переговоры ведутся об условиях — ставке и срокам. Вопросы экспорта в Россию белорусских продуктов, активно дискутируемые с весны, уже начали решаться через квоты — т.н. индикативный баланс поставок.

Источник: dialog.ua