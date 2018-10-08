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Стало известно что будет с пенсиями и заплатами в 2019 году

08.10.2018 14:17
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Стало известно что будет с пенсиями и заплатами в 2019 году

Минфин Украины сообщает, что в бюджет на 2019 год заложено достаточное количество средства для выплаты зарплат и пенсий украинцам. Об этом заявили в пресс-службе Минфина.

По данным ведомства, в бюджете предусмотрено достаточно денежных средств с расчетом на индексацию размера пенсий, запланированную с 1 марта 2019 года, рост пенсионный выплат военнослужащим и повышение прожиточного минимума и минимальных зарплат.

В Минфине добавили, что на эти цели предусмотрено 166,5 млрд. грн., что на 27,2 млрд. грн. больше чем в 2018 году. В ведомстве подчеркнули: «Мы также предвидим рост минимальной зарплаты с 3723 грн до 4173 грн и индексацию зарплат бюджетникам на уровне 9,4% по сравнению с 2018 годом».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, пенсия, зарплата, Минфин
 
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