В Украине на автотрассах установят устройства измерения скорости TruCam

08.10.2018 09:03

С понедельника, 8 октября по территории Украинского государства в местах, где случается наибольшее количество автомобильных аварий, а также на аварийно-опасных участках дорог международного значения полицейский патруль начнет применять средства для контроля за соблюдением ПДД водителями.

Как пишет replyua.net, в частности, речь идет и о соблюдении скоростных режимов. Для этого будет применяться устройство измерения скорости TruCam, о чем сообщила пресс-служба патрульной полиции на своей странице в соцсети Facebook.



В частности, ведомство обнародовало список автодорог, где будут установлены устройства TruCam в Украине.



В сообщении также отмечается, что устройства TruCam будут применяться только с размещением дорожных знаков, сообщающих о фото - видеофиксации нарушений, на участках автодорог международного значения, а также в городах, где повышен уровень аварийности. В таких местах будут находиться служебные транспортные средства с включенными маячками синего цвета.