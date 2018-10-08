Зарплата в конверте: куда жаловаться, кого накажут и как доказать

08.10.2018 20:15

С 5 октября в Украине стартовали масштабные проверки бизнеса: ищут тех, кто нарушает законодательство и выдает зарплаты в конвертах

Одновременно с началом проверок, работникам и работодателям намекнули, что понимают с каким уровнем проблем имеет дело государство. И.о. замглавы ГФС Евгений Бамбизов сообщил, что 8 млн украинских работников получают зарплаты в конвертах.

При этом один из руководителей ГФС сказал, что всего в Украине 26 млн работников. На фоне таких данных масштабы теневой занятости впечатляют, но не шокируют: треть от всего рынка труда. Только вот по информации Госстата экономически активного населения в январе-июне 2018 года в возрасте от 15 до 70 лет насчитали 16,3 млн. Тогда выходит, что на теневой сектор экономики работает половина украинцев.

В поисках «тени» в рейд по отечественным предприятиям пойдут проверяющие из солидного списка структур: Государственная фискальная служба, Нацполиция, Пенсионный фонд, Гоструда и местные исполкомы. Также украинцам не устают напоминать, что они сами не заинтересованы в теневой занятости.

Politeka.net разбиралась, как же средний украинский работник может бороться с зарплатами в конвертах и добьются ли успеха сами проверяющие.

Кому жаловаться на зарплату в конверте?

Украинцам постоянно говорят, что теневая занятость должна беспокоить именно их. Ведь минусы зарплат в конвертах – снижение пенсионных выплат, проблемы с начислением и подсчетом страхового стажа, невыплата отпускных, отсутствие страхования от несчастных случаев, проблемы с получением кредита и т.д.

Если у работника, который получает зарплату в конверте, есть желание прижать недобросовестного работодателя, он может пожаловаться на него в контролирующий орган — Государственную службу Украины по вопросам труда.

Форма есть на сайте, но обращение нельзя подать анонимно – фамилия и имя должны фигурировать. Также можно подать заявление и в письменном виде. В соответствии с постановлением Кабмина № 295, на основании обращения сотрудника инспектор по труду имеет право провести внеплановое инспекционное посещение.





Какое наказание за зарплату в конверте?

По Кодексу законов о труде (ст. 265), за нарушение законодательства о труде предусмотрены штрафы:

допуск сотрудника к работе без оформления трудового договора – 30 минимальных зарплат ( 111 690 грн );

); невыплата минималки – 10 минимальных зарплат ( 37 230 грн );

); выплата зарплаты без уплаты единого социального взноса, налога на доходы физлиц и военного сбора – 30 минималок ( 111 690 грн );

); выплата зарплаты не в полном объеме – 3 минималки ( 11 169 грн )

) оформление на неполный день при выполнении работы в течение всего рабочего дня – 30 минималок ( 111 690 грн ).

Штрафы предусмотрены за каждого такого сотрудника. А если работодатель еще и препятствует проверке, то штраф вовсе сумасшедший – 100 минималок (372 300 грн).

Если предположить, что даже половина из 8 млн человек, о которых сообщили в ГФС, вовсе не оформлены, то в бюджет полетели бы 447 млрд грн штрафов. Поверить в это невозможно.

«Что-то можно сделать только в том случае, если сотрудник вообще не был оформлен. Тогда к ответственности можно привлечь. Что же касается минимальных зарплат, а плюс к ним – в конверте, то каких-то доказательств эти органы не получат, — говорит адвокат, старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец. — Кроме того, администрирование всех этих процедур занимает большой отрезок времени.

Будут составляться протоколы, на контролирующие органы будут подавать в суд, открывать в отношении инспекторов уголовные производства. Никаких 8 млн сотрудников из тени не выведут, а только увеличат уровень коррупции в стране».



Как доказать зарплату в конверте?

Это в идеальном мире украинец может обратиться в контролирующие органы и добиться легализации своей зарплаты.

На деле же люди начинают поднимать вопрос о жалобах в том случаях, если серую или черную зарплату перестают выплачивать или не отдают ее после увольнения. Тут последствия тени проявляются в полном объеме.

У человека есть конституционное право на зарплату, не ниже обозначенной законом, то есть на минималку. Если он работает, но не оформлен официально и ему перестают платить деньги, можно говорить об уголовной ответственности работодателя. В этом случае обращаться уже нужно в полицию и прокуратуру.

В соответствии с Уголовным кодексом (ст. 175), за невыплату зарплаты грозит штраф от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов (от 8,5 до 17 тыс. грн) или исправительные работы на срок до двух лет, или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Но получится ли добиться правды в суде — предсказать трудно. Юристы говорят, что судебная практика по таким спорам очень неоднозначная.

Если трудовые отношения можно подтвердить какими-то ведомостями, расписками, документами, выписками из банков, свидетельскими показаниями, борьба еще имеет смысл. Но шансы выбить конверт, если сотрудник был оформлен на минималку, нулевые.

«Если зарплата официально не находится в штатном расписании и не указана в бухгалтерских документах, получить что-то свыше того, что человеку выплачивают официально вряд ли получится. Примеров таких нет и быть не может, — говорит Ростислав Кравец. — Такой пример может быть в том случае, если человек вообще не был официально оформлен. Но если мы говорим только о зарплате в конверте, доказать что-то, даже при условии чистосердечного признания сотрудника, практически нереально.

Кроме того, если это и будет доказано, ответственность в первую очередь будет нести сам сотрудник, который не выплачивал налоги. Работника даже могут привлечь к ответственности за заведомо неправдивое уведомление о преступлении и, соответственно, за нанесение ущерба деловой репутации предприятия. Поэтому у работника рисков больше».

То есть в том случае, если сотрудник официально оформлен на минималку, остальную зарплату получает в конверте и поднимает вопрос о легализации, автоматически станет вопрос об уплате налогов. Ростислав Кравец уточняет, что если не ЕСВ, то налог на доходы физлиц (18%) и военный сбор (1,5%) тот минимум, который будут выбивать из признавшегося сотрудника.

Анна Гончаренко

Источник: https://politeka.net







