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Грипп в Украине: медики предупредили о еще одном опасном штамме
Медики сообщили о том, что в этом эпидемическом сезоне в Украине возможно будет курсировать еще один смертельно-опасный штамм гриппа, о котором ранее не сообщалось.
Об этом пишет Сегодня со ссылкой на слова эпидемиолога Аллы Мироненко.
Эпидемиолог отметила, что самым опасным вирусом в этом году станет штамм А (H3N2) – Сингапур. Два штамма о которых сообщалось ранее, штамм А Мичиган и штамм В Колорадо также будут курсировать, но на общую ситуацию сильно не повлияют.
«Преимущественно будет A (H3N2) Сингапур. Он наиболее изменчив, вызывает более высокий уровень заболеваемости. Этот штамм гриппа вызывает большой процент осложнений, особенно среди людей пожилого возраста, которые имеют хронические патологии. Будут A Мичиган и B Колорадо, но особо погоды не сделают», – рассказала эпидемиолог.
Также Мироненко сообщила, что медики не исключают циркуляцию и других штаммов, которые ранее были уже в Украине.
«Остальные могут быть, к примеру, штамм B Пхукет. Но они также особо не повлияют», – добавила эксперт.
Она призвала украинцев делать вакцинацию от гриппа и сообщила, что вакцины появятся в аптеках в самое ближайшее время.
«Октябрь-ноябрь – месяцы, когда надо привиться. Начало циркуляции – начало ноября, а устойчивая циркуляция вируса будет наблюдаться в середине декабря. У взрослого человека иммунитет образовывается в течение двух недель. Поэтому сейчас самое время для вакцинации», – порекомендовала Алла Мироненко.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине во время нового эпидемического сезона ожидается три штамма вируса гриппа: «Мичиган», «Сингапур» и «Колорадо».
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, здоровье, грипп, медицина
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