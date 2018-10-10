Какие «нерабочие» годы входят в трудовой стаж в Украине

10.10.2018 19:00

После введения пенсионной реформы в Украине количество лет страхового стажа, необходимого для своевременного выхода на пенсию, увеличивается ежегодно. Тем, кому сегодня 50 и меньше, для выхода на пенсию по возрасту в 60 лет необходимо будет уже 35 лет трудового стажа.



Вот и волнуют людей вопросы, а входит ли в страховой стаж учеба в техникумах и вузах, служба в армии и время декретного отпуска по уходу за ребенком. То есть те годы, когда человек фактически не работал, но по уважительной причине. На них по просьбе журналиста ZI ответила и. о. начальника объединенного Константиновско-Дружковского управления Пенсионного фонда Елена Гавриш.



Годы обучения в техникумах, вузах и профессионально-технических училищах, на дневной форме обучения (на стационаре), входят в страховой стаж до 31 декабря 2003 года. Как и служба в армии. С 2004 года страховой стаж исчисляется по данным персонифицированного учета. То есть стаж идет, если идут отчисления единого социального взноса.



Если же человек работал, но зарплату ему не выплачивали и, соответственно, не делали отчислений в Пенсионный фонд, то эти периоды (месяцы, годы) в страховой стаж, к сожалению, не войдут. Декретный отпуск по уходу за ребенком входит в трудовой стаж также до 2003 года по записи в трудовой книжке. А с 2004 года его учитывают по справке управления труда и соцзащиты населения.

Источник: https://zi.dn.ua