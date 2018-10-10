Какие пенсии будут у украинцев после «покращення» для избранных, названы суммы

10.10.2018 11:38

Размеры прибавок к пенсии, которые появятся в ближайшие годы, назвало Минсоцполитики

Сообщается, что пенсии будут поднимать три года подряд. Однако ощутимыми эти добавки не назовешь.

Так, в 2019 году средний размер пенсий в Украине вырастет с нынешних 2 562 грн. до 2 585 грн.

Чуть более заметным повышение будет в два последующих года, хотя все равно останется крайне скромным. Средняя выплата пенсионерам:

в 2020 году подрастет до 2 804 грн.;

в 2021году поднимется 3 015 грн.

Так что о реальном росте благосостоянии старшего поколения речи не идет. Особенно с учетом беспрестанного роста коммунальных тарифов и цен на товары и услуги в стране.

Все указанные чиновникам повышения не укладываются в более ранние обещания министра соцполитики Андрея Ревы, который прогнозировал в следующем году повышение украинских пенсий на уровне 18,5%: на половину размера инфляции и половину роста средней зарплаты в стране.

Значительно больше повезло с соцвыплатами получателям специальных пенсий. Например, прибавки к выплатам правоохранителей и военных, куда более ощутимы:

2018-й — 3 178 грн.;

2019-й — 5 023 грн;

2020-й — 5 864 грн;

2021-й — 5 665 грн.

В следующем году бюджетная дотация, используемая властями для надбавок пенсий, вырастет с нынешних 139 млрд. грн. до 166 млрд. грн., а к 2020-му она поднимется вообще до 170,4 млрд грн. Так что чиновникам будет чем ублажить электорат.

60-летние граждане, до 2019 года будут иметь только 15 лет стажа, смогут выйти на заслуженный отдых только в 65 лет. Те, у кого от 16 до 25 лет стажа, выйдут в 63 года.

Также стоит отметить, что требования с каждым годом буду увеличиваться на 12 месяцев вплоть до 2028 года.

Источник: https://politeka.net