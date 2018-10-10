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Киев планирует в ближайшее время подписать новое соглашение с МВФ
Власти Украины планируют до конца октября подписать соглашение с МВФ о программе финансирования Stand-by. Об этом в среду, 10 октября, пишут Украинские новости, ссылаясь на близкие к переговорам источники, передает Корреспондент.
Так, по информации источников, такое политическое решение приняли власти после практически безрезультатной работы миссии МВФ в Украине в сентябре.
"Сейчас Украина пытается, во что бы то ни стало разрешить ключевые вопросы для подписания программы и формирования условий для ее реализации в 2019 году. Основные темы: цена газа, госбюджет и борьба с коррупцией", - говорится в сообщении.
Подписание новой программы Stend-by, по информации источников, должно произойти до конца октября.
"Программу планируется подписать в октябре - есть такое политическое решение. Идеально было бы до 18 октября, но вряд ли уже успеем", - заявил источник близкий к переговорам.
Напомним, именно до 18 октября Кабмин отложил повышение цен на газ, что является предварительным условием для подписания новой программы.
Как сообщалось, на заседании 26 сентября Кабмин не рассматривал вопрос о продлении спецобязательств Нафтогаза. Более того, министр соцполитики Андрей Рева заявил, что Кабмин может отказаться от повышения цены на газ для населения с 1 октября в отсутствие договоренности с МВФ.
Также Рева рассказал, что тарифы на газ для населения могут повысится на 25%.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Киев, МВФ, соглашение
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