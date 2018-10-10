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Порошенко подписал закон об обеспечении социальным жильем переселенцев

10.10.2018 09:37
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Порошенко подписал закон об обеспечении социальным жильем переселенцев

Этот документ будет способствовать обеспечению реализации права взятия на социальный квартирный учет лиц из числа внутренне перемещенных

Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в закон Украины "О жилищном фонде социального назначения" относительно условий обеспечения социальным жильем внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу админстрации президента.

Как отмечают в пресс-службе, этот документ будет способствовать обеспечению реализации права взятия на социальный квартирный учет лиц из числа внутренне перемещенных.

"Закон расширяет перечень категорий лиц, пользующихся правом взятия на социальный квартирный учет, в частности, такое право предоставляется лицам из числа внутренне перемещенных лиц, не имеющих жилья для проживания на подконтрольной украинской власти территории", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Министерстве социальной политики Украины назвали число зарегистрированных переселенцев из оккупированных Крыма и Донбасса. Сейчас в Украине насчитывается более 1,5 млн переселенцев.

Добавим, Кабинет министров Украины усилил социальную защиту и права внутренних переселенцев.

Кроме того, ранее РБК-Украина сообщало, что Кабмин предлагает урегулировать вопрос обеспечения жильем военнослужащих, которые ранее проживали на оккупированных территориях. В настоящее время законодательством не урегулирован вопрос обеспечения жильем и пребывания на квартирном учете некоторых категорий военнослужащих, внутренне перемещенных лиц, уволенных с военной службы, которые прибыли из временно оккупированных Крыма и районов Донбасса.

 

Источник: https://www.rbc.ua 



Теги: Донбасс, жилье, переселенец, Порошенко
 
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