В Минсоцполитики обновили требования к получателям субсидии

10.10.2018 20:03

Комиссии при райадминистрациях смогут самостоятельно принимать решения о выдаче субсидий накануне отопительного сезона. Об этом рассказал глава директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко, сообщает «UBR».

По его словам, ожидается что на ближайшем заседании Кабинета министров чиновники планируют рассмотреть новые правила получения субсидий.

По словам Музыченко, например, если раньше в предоставлении помощи могли отказать, если у заявителя имелся автомобиль младше пяти лет, то сейчас комиссии будут учитывать не столько возраст авто, сколько его марку. Иными словами, говорит Музыченко, будет иметь значение речь идет о пятилетнем «Мерседесе», или трехлетним «Деу Ланосе».

Нововведения коснутся и нюансов по долгам субсидиантов, из-за которых ранее могли отказать в оформлении льгот. Вскоре чиновники обещают разбираться в каждой ситуации индивидуально. «Наличие задолженности по оплате коммунальных услуг из-за того, что гражданин не вовремя получил зарплату. Или же несвоевременная уплата ЕСВ из-за того, что работодатель задолжал ее. Такие моменты на сегодняшний день мы и уточняем», – казал Музыченко.

Ранее сообщалось, что без помощи государства останутся около полумиллиона получателей субсидий.

Кроме того, сообщалось, что по состоянию на конец августа за субсидиями с начала этого года обратились 4,2 млн семей, а получают их 2,4 млн. Общая сумма субсидий для возмещения оплаты ЖКУ составляет 761,1 млн грн.

Источник: https://dnews.dn.ua