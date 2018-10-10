Взрывы в Ичне: в администрации президента рассказали, чего следует ожидать

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Ирина Луценко, представитель президента в Верховной Раде Украины заявила, что взрывы на военных складах в стране приобретают некий признак системности. А это просто недопустимо во времена, когда страна должна отстаивать свою территориальную целостность. Такое заявление она сделала в эфире одного из украинских телеканалов, передает replyua.net.
По словам Ирины Луценко, в настоящее время ситуация достаточно напряженная, а значит Петр Порошенко должен выслушать все отчеты от представителей силовых структур, относительно того, что происходит на территории Черниговской области. Луценко также напомнила, что около года назад произошли первые случаи подрывов на складах в Харьковской и Винницкой областях. Именно тогда была разработана целая система мер. В последствии данная система также была доведена до всех военных, инфраструктурных объектов, где расположены склады.
«Очень много претензий к Генеральному штабу ВСУ, ведь это их полномочия в целом. Поэтому, я думаю, у президента идут очень серьезные разборки. Не исключаю того, что будут кадровые решения, ведь это уже переходит в какую-то системность, и она недопустима в такой период самообороны государства», - добавила Луценко.
Теги: Донбасс, президент, пожар, склад, взрывы
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