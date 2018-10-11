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Баллистические ракеты к "Грому", способные долететь до Москвы, заставили россиян дрожать от страха. ВИДЕО
Сеть бурлит из-за новых кадров с мощным украинским оружием, которое вызвало мандраж в Москве, передает ЛентаUA.net".
КБ "Южное" усиленно работает над своей мощной новинкой - ракетным комплексом "Гром". Конструкторское бюро на днях показало кадры важных испытаний машины на международной выставке "Оружие и техника 2018".
Создатели уже успели испытать уникальное шасси "Грома" с торсионной подвеской. Схожая используется на бронетранспортере "БТР-4". Помимо этого, в КБ показали испытания на демонстраторе взрыва оболочки ракеты к "Грому". Более того, "Южное" уже закончило строительство макета 480-килограммовой ракеты. В скором времени ее ожидают реальные испытания.
Стоит отметить, что появление "Грома" вызвало ажиотаж в Украине и РФ. Комплекс станет мощным оружием для сдерживания агрессии Кремля, так как его баллистические ракеты имеют дальность, по разным данным, от 280 до 500 км и могут вполне долететь до Москвы.
Теги: Донбасс, Москва, россияне, ракеты, испытания, страх
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