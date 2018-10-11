Варфоломей взял паузу с Томосом: глава УПЦ МП Онуфрий ночью экстренно прибыл к Порошенко

11.10.2018 21:12

Сразу несколько источников сообщили о том, что Патриарх Вселенского патриархата Варфоломей отложил дарование Украине Томоса об автокефалии. Паузу Варфоломея с Томосом подтвердил в Facebook депутат Рады Игорь Мосийчук, передает "Диалог.UA".

Мосийчук отметил, что решение по Томосу было кардинально изменено за один день. Еще 9 октября Киеву "на 100%" Константинополь гарантировал автокефалию. "Ночью в АП (администрацию президента Украины Петра Порошенко - ред.) привезли митрополита (УПЦ МП - ред.) Онуфрия и попросили не устраивать протестов по поводу предоставления Украине Томоса", - рассказал депутат, уточнив, что представитель РПЦ так нервничал, поэтому пришлось отпаивать его лекарствами. После этого ситуация в Стамбуле по неизвестной причине изменилось. Уже днем 10 октября появилась информация, что Варфоломей отложил историческое решение. Киеву пообещали, что принято оно будет спустя месяц - в середине ноября.

Ранее о переносе вопроса с Томосом рассказал в Facebook израильский эксперт Соломон Манн, ссылаясь на источники в ВВС. "Вопрос был снят без обсуждения, пока неизвестно, по чьему требованию", - сообщил он.

По данным представителя Центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете Николая Митрохина, на Священном синоде в Стамбуле решение по Украине будет принято, но не о Томосе. "Птички в кустиках напели: Синод Константинопольского патриархата на сегодняшнем заседании должен утвердить не ожидаемый Томос, а факт открытия его официального представительства (подворья) в Украине", - написал он в Facebook. Митрохин также подтвердил информацию о ночных переговорах Порошенко с Онуфрием. По его данным, президент Украины пытался убедить представителя РПЦ поддержать автокефалию. "Разговор окончился без результатов", - добавил эксперт.

Примечательно, что ранее об отсрочке Томоса сообщил один из митрополитов-членов Синода. Он намекнул, что такое решение приняли из-за угроз Кремля устроить религиозную войну в Украине.