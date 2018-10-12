- Боевики «ДНР» на блокпостах берут отпечатки пальцев и фотографируют девушек19:14
- Москва готова к "насильственным проявлениям": Песков открыто угрожает Украине ответить на Томос19:00
- Пушилин рассказал, как Ахметов «угрожал» главарям ОРДО18:48
- В Польше заговорили о присоединении Украины к Триморью18:35
- Сурков взял реванш за Луганск: Политолог о «выборах» в «ДНР»18:05
- Мошенники придумали, как опустошать карточки украинцев: не нужен даже PIN-код17:49
- "Фейсбук" забанил Прилепина на месяц за странное фото Захарченко: опубликован скандальный снимок главаря "ДНР"17:15
- "Угадайте, что поют пьяные дончане и луганчане в Буче: вы даже не можете себе представить", - Сазонов16:38
- В Минобороны сообщили новости о ситуации с взрывами в Ичне16:20
- Переселенцы могут получить гранты на образование16:04
Россия совершила "нападение" на государственные объекты Украины
В СБУ зафиксировали новые кибератаки со стороны Российской Федерации, которые были совершены вчера.
Отмечается, что в них использовались устаревшие вирусы. Если бы у РФ все получилось, была бы установлена слежка за СБУ. В СБУ прошлым вечером, 11 октября, получили данные, которые доказывают агрессивные действия спецслужб РФ по отношению к Украине. Были пресечены новые кибератаки, в которых использовались устаревшие вирусы BlackEnergy, а также NotPetya, передает "Диалог.UA" со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Об этом сообщили вчера, в четверг, под ночь, хотя многие узнали об этом сегодня утром. В СБУ опубликовали соответствующий доклад. "Специалистами было зафиксировано, что со стороны России произошла атака на информационно-телекоммуникационные системы госорганов Украины. Злоумышленники попытались использовать обновленные образцы ПО. Если бы агрессору удалось сделать задуманное, были бы удалены административные процессы операционной системы с последующим копированием файлов. Кроме того, агрессор смог бы следить за всеми действиями СБУ", - сказано в сообщении.
Поскольку это произошло вчера под ночь, только сегодня утром все начали бурно обсуждать происшествие. Жители Украины в очередной раз увидели, насколько "мирно к ним настроен сосед, который пытается уничтожить украинские государственные объекты. Некоторые даже считают, что именно так Россия мстит после очередного ее позора на росТВ. Напомним, на российском телевидении не так давно в прямом эфире прозвучал гимн Украины, который спели представители украинской делегации.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, СБУ, кибератака
- В Донецкой области приговорили российского наркокурьера
- Кремль готовит "Русскую осень"
- Переворот в "ДНР" прошел по российскому сценарию
- Российский след в войне на Донбассе: появились новые доказательства
- "В тольяттинской воинской части сейчас буча": штабник Ерофеев сливает СБУ всех
- СБУ перекрыла канал контрабанды элитной марихуаны из Запорожской обл. в Россию. ВИДЕО
- Боевики «ДНР» на блокпостах берут отпечатки пальцев и фотографируют девушек19:14
- Пушилин рассказал, как Ахметов «угрожал» главарям ОРДО18:48
- Сурков взял реванш за Луганск: Политолог о «выборах» в «ДНР»18:05
- "Фейсбук" забанил Прилепина на месяц за странное фото Захарченко: опубликован скандальный снимок главаря "ДНР"17:15
- "Угадайте, что поют пьяные дончане и луганчане в Буче: вы даже не можете себе представить", - Сазонов16:38
- Переселенцы могут получить гранты на образование16:04
- Появились подробности пожара в Донецком горном техникуме15:52
- «Снимают с ролей». Пореченков пожаловался на проблемы после визита в «ДНР»15:21
- Работникам школ Луганска разрешено жить по инструкциям боевиков «ЛНР»15:00
- «С ножом против ВСУ». В РФ рассказали о «храбрости» убитого Захарченко14:49
- Боевики «ДНР» на блокпостах берут отпечатки пальцев и фотографируют девушек19:14
- Москва готова к "насильственным проявлениям": Песков открыто угрожает Украине ответить на Томос19:00
- Пушилин рассказал, как Ахметов «угрожал» главарям ОРДО18:48
- В Польше заговорили о присоединении Украины к Триморью18:35
- Медики рассказали, какие продукты могут защитить от диабета18:20
- Сурков взял реванш за Луганск: Политолог о «выборах» в «ДНР»18:05
- Мошенники придумали, как опустошать карточки украинцев: не нужен даже PIN-код17:49
- Ученые бьют тревогу: Армагеддон на Земле может произойти очень скоро17:31
- "Фейсбук" забанил Прилепина на месяц за странное фото Захарченко: опубликован скандальный снимок главаря "ДНР"17:15
- Любимицу миллионов упекли в психиатрическую клинику16:55
- Медики рассказали, какие продукты могут защитить от диабета18:20
- Врачи рассказали, кому нельзя вакцинироваться от гриппа11:15
- Ювелирные украшения по знакам Зодиака09:31
- Назван напиток, провоцирующий образование камней в почках09:15
- Самые красивые женщины по Знаку Зодиака08:48
- 7 снов, которые снятся к счастью07:46
- Путин оправдал зверство Хабиба и пригрозил миру07:24
- «Чипсы нельзя есть никому!» В Украине могут запретить любимые ''вкусняшки''22:13
- Диетологи объяснили, почему обязательно нужно завтракать22:15
- Как нормализовать давление без лекарств17:10
- Под Горловкой серьезные бои: в городской морг свозят погибших
- Боевики начинают готовить таможню для транспортных средств
- Плохие новости для "Л/ДНР": Путин подписал неожиданный указ по Донбассу
- Сразу же после взрыва на складе в Ичне россияне начали масштабный обстрел: бьют по ВСУ из зениток и 120-мм минометов
- Наемники ОРДО подорвались на минном поле: названо число погибших
- 40 дней со дня смерти Захарченко: на поминки в Донецк приехал неожиданный российский гость из Москвы
- Удар танков и тяжелой артиллерии: появилось видео, как ВСУ разгромили "россиян" при высадке к югу от Донбасса
- Осень в оккупированной Горловке: соцсети
- Боевики «ДНР» переносят блокпосты впритык к жилым домам Донецка
- В ОРДО не работает Vodafone: в «минсвязи» объяснили причину