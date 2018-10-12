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Украина договорилась с Молдовой о поставках оружия
Оборонное ведомство Республики Молдова и украинская государственная компания «Промоборонэкспорт» подписали документ о взаимодействии.
Как пишет replyua.net со ссылкой на пресс-службу государственного концерна «Укроборонпром», меморандум был подписан сторонами во время международной оборонной выставки «Оружие и безопасность - 2018», 11 октября.
В подписанном документе сообщается, что меморандум предусматривает предоставление сторонами услуг по капитальному ремонту, а также восстановлении и усовершенствовании авиационной и бронетанковой техники. Помимо этого стороны договорились о возможности поставок украинской военной техники на баланс вооруженных сил Республики Молдова.
Помимо прочего, в рамках этой же выставки, несколькими днями ранее, 9 октября между государственным концерном «Укроборонпром» и предприятием из Чехии Excalibur был подписан еще один меморандум, предусматривающий готовность обеих государств выполнять совместную деятельность в опытно-конструкторском и научно-техническом направлении.
Теги: Украина, Донбасс, Молдова, оружие
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