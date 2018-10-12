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Украинцам запретили выселять квартирантов: подробности резонансного решения
Верховный суд Украины постановил, что разрыв договора о найме жилья считается незаконным в случае, если у собственника жилья есть еще одно место для проживания в собственности.
Об этом говорится в решении суда по типовому иску, опубликованном в Едином реестре досудебных расследований (дело № 682/139/17-ц).
Согласно материалам дела, истец, который является владельцем жилого дома с надворными зданиями и сооружениями, обратился в суд о выселении нанимателей из части жилого помещения указанного дома. Истец указывал, что по условиям договора найма он имеет право на досрочное расторжение настоящего договора, если предупредит об этом нанимателей за три месяца в письменной форме.
Поскольку у него возникло намерение проживать в спорном доме, он заблаговременно сообщил ответчикам о досрочном расторжении договора найма, однако последние не освободили часть жилого помещения спорного дома и не желают сняться с регистрационного учета по месту его расположения.
Владелец дома составил исковое заявление с целью выселить жильцов через суд. Однако суд первой инстанции отказался удовлетворять иск, мотивировав это тем, что потребности у собственника во втором жилье нет. Апелляционный суд же принял решение, что часть квартирантов должна быть выселена – то есть те граждане, которым есть, где проживать на данный момент.
Верховный суд встал на сторону суда первой инстанции и установил полный запрет на выселение лиц из арендуемого жилья. Мотивация – ст.168 Жилищного кодекса, согласно которой «расторжение договора найма жилого помещения по инициативе наймодателя возможно только при согласии нанимателя». Исключение в соответствии с данной статьей составляет порча жилого помещения, нарушение прав сожительства, невнесение арендной платы или оплаты коммунальных платежей.
Суд также подчеркнул, что у истца есть в собственности другая квартира, поэтому в спорном доме он и его семья не нуждаются, тем более, что арендаторы не против совместного с истцом проживания в этом жилье.
В этом году в августе-сентябре цена на аренду жилья в столице выросла в среднем на 15-20%. Если летом еще можно было найти однокомнатную квартиру за 5 тысяч гривен в месяц, то сейчас минимальная цена составляет 6-6,5 тысячи гривен.
Самым дешевым вариантом аренды жилья в Киеве стала хрущевка без ремонта, на левом берегу и далеко от метро. Она обошлась арендаторам в 5000 грн./мес. Но это, скорее, исключение -минимальные цены на однокомнатные квартиры стартуют от 6-6,5 тысячи. За варианты возле метро просят на 1-1,5 тысячи дороже.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, закон, суд, квартира, жилье
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