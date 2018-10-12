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В Польше заговорили о присоединении Украины к Триморью
Инициатива Триморья не должна ограничиваться странами-членами ЕС, следует привлечь Украину. Такое мнение высказал спикер Сейма Польши Марек Кухциньский, передает Сегодня.
"Если мы думаем о будущем, о таких инициативах и развитии таких инициатив, как Междуморье (или Триморье), то отчетливо видно, что Карпатский еврорегион подготовил путь к более простому развитию такого сотрудничества", - сказал он.
"Я считаю, что правильными являются постулаты, чтобы эта международное сотрудничество охватывало страны, расположенные к востоку от Шенгенской зоны – Украину, Молдову, кавказские государства", – добавил Марек Кухциньский.
Напомним, инициатива Триморья сейчас охватывает 12 государств между Балтийским, Адриатическим и Черным морями: Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Эстонию, Литву, Латвию, Польшу, Румынию, Словакию, Словению и Венгрию.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Евросоюз должен оставить возможность для Украины и Грузии присоединиться к ЕС.
Дуда подчеркнул, что эти страны имеют право на членство, если они выполнят условия, установленные в договорах ЕС.
Источник: https://from-ua.com
Теги: политика, Украина, Донбасс, Польша
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