В Украине вырастут тарифы на горячую воду и отопление

12.10.2018 10:54

Новые тарифы на горячую воду и отопление будут установлены примерно через месяц после того, как Кабинет министров повысит цены на газ для населения.



Как передает replyua.net со ссылкой на Украинские новости, такое заявление прозвучало от главы Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Оксаны Кривенко. «Как только будет новая цена газа от Кабмина, мы инициируем процедуру пересмотра тарифов на тепло и теплоснабжение. С учетом открытого обсуждения, через месяц, новые тарифы будут установлены». - заявила она. Также Кривенко подчеркнула, что если правительство Украины примет решение о повышении цен на газ уже в октябре, то обсуждение вопроса о повышении тарифов на отопление и горячую воду пройдет в ноябре, и с 1 декабря новые тарифы вступят в силу. Кривенко добавила, что квитанции с новыми тарифами в этом случае украинцы получат уже в первый месяц следующего года.



Напомним, что повышение цен на газ является одним из условий Международного валютного фонда для предоставления Украине очередного транша. При этом переговорный процесс с фондом по вопросу цен на газ затянулся с лета 2017 года. Последний раз Украина получила транш от Международного валютного фонда в апреле прошлого года.