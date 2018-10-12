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Врачи рассказали, кому нельзя вакцинироваться от гриппа

12.10.2018 11:15
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Врачи рассказали, кому нельзя вакцинироваться от гриппа

Генеральный директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Владимир Курпита  рассказал о том, что существует несколько категорий людей, которые имеют противопоказания против вакцины от гриппа. 

Например, не стоит прививаться, если у вас повышена температура или есть насморк. В этом случае лучше подождать, пока болезнь пройдет.

«Врачи не рекомендуют вакцинироваться против гриппа, если человек имеет низкую массу тела (в соответствии с возрастом), температуру выше 38 градусов, болеет острыми формами заболеваний и имеет иммунодефицитные болезни. Также нельзя вакцинироваться, если у вас насморк. В общем, вакцина производится на основе куриных белков. Поэтому, если у вас есть аллергия на куриное мясо, яйца  это является противопоказанием к вакцинации против гриппа. Если у вас сейчас насморк — переждите 3-4 дня, когда симптомы пройдут, и сразу вакцинируйтесь», — объяснил Владимир Курпита.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, здоровье, вакцина, грипп
 
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