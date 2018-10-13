- Будет ли похолодание с дождями: прогноз погоды в Украине на неделю22:38
- В Лаврах ждут штурма: начнутся ли 14 октября захваты храмов21:24
- Порошенко уволил Полторака17:42
- Это будет ужасный случай: Волкер прокомментировал стремление Украины получить автокефлию 16:32
- На Львовщие киевлянина укусила змея16:07
- Москва готова к "насильственным проявлениям" и угрожает Украине ответить на Томос12:50
- Томос "развязал языки" террористам: Стрелков разоткровенничался о роли РПЦ в войне на Донбассе11:20
- Тяжелые сутки на Донбассе: боевики интенсивно обстреливают украинские позиции из крупного калибра22:14
- Путин собрался «защищать» православных в Украине, ситуация накаляется: пустит в ход артиллерию21:48
- На складах под Ичней неожиданно участились взрывы21:33
Будет ли похолодание с дождями: прогноз погоды в Украине на неделю
Наступившее в Украине потепление и ясные солнечные дни прозвали вторым Бабьим летом. Однако зима все ближе, и сайт "Сегодня" решил узнать, не ожидается ли в ближайшие дни резкого похолодания, а вместе с ним и осадков, или же теплые куртки пока можно отложить?
13 октября, в субботу осадков в стране не ожидается, погода будет теплой, а кое-где (в западных областях) днем температура воздуха поднимется до +22 и даже +23 градусов, сообщает "Укргидрометцентр". В центре максимальная температура составит +19 градусов, на севере и в восточных областях +18, и на юге +19 градусов.
14 октября, в воскресенье во всех регионах все так же сухо и тепло, изменений ждать не стоит, разве что дневная температура воздуха на пару градусов опустится в западных областях (до 19-21 градуса тепла) и поднимется на юге (до 21 выше нуля).
15 октября, в понедельник в Украине по-прежнему солнечно и тепло. Средний показатель столбика термометра по стране составит 17-19 градусов тепла.
16 октября, во вторник погода продолжит радовать украинцев – ни похолодания, ни дождей не ожидается.
17 октября, в среду – все то же "новое Бабье лето": средняя температура воздуха составит 18-20 градусов выше нуля.
Народный прогноз погоды
13 октября – в этот день почитается память святого Михаила, первого митрополита Киевского. Крестьяне вытрушивали из своих постелей старую солому и жгли ее "от призора недоброго глаза" и для того, чтобы "прибавить ходу зиме", пишет сайт "Синоптик". В этот день наблюдали за журавлями: если они уже отлетели, значит будет ранняя и холодная зима.
14 октября отмечается праздник Покрова Пресвятой Богородицы. У наших предков была первая встреча зимы. На Покров особое внимание уделяли ветру: если в этот день ветер с востока или севера – зима будет холодной; с юга – будет теплой; с запада – к снежной зиме; а если ветер переменчивый, то и зима будет непостоянной.
15 октября почитается память святого Киприана. Ясное небо в этот день предвещает скорый мороз. А если на Киприана сильный дождь и ледяной ветер – зима будет студеной.
16 октября – в этот день почитается память святого Дионисия Ареопагита, епископа Афинского. В народе день называли Денисы Позимские или Хлебник. В старину считали, что первый снег за сорок дней до зимы выпадает, и в прежние времена в этот день на самом деле нередко бывал первый снег.
17 октября отмечается день памяти святого Иерофея, епископа Афинского. С этого времени усиливаются холода. Люди заметили: чем раньше выпадет первый снег, тем позже утвердится в своих правах зима, а ранняя зима чаще всего наступает, если долго не было первого снега.
Теги: Донбасс, похолодание, дождь, прогноз погоды
- Похолодание и дожди: синоптики озвучили прогноз на выходные
- В Украину снова идут похолодание и снег
- Верится с трудом: Украину накроют прохладные дожди
- Синоптик о погоде на эту неделю: ожидаются дожди и понижение температуры
- Синоптики снова прогнозируют дожди и похолодание
- Синоптик: в разных уголках Украины перепад температуры достигнет 20 градусов
- InformNapalm зафиксировал в Донецке новейшее российское вооружение21:58
- Мариуполец врезался в авто с военными20:32
- Наемники РФ пошли в атаку на ВСУ, есть раненые и убитые20:07
- Пушилин пообещал компенсировать оплату услуг ЖКХ для переселенцев19:43
- Пушилин присвоил оккупированной Ясиноватой звание «города воинской славы»19:19
- В Украину вторглась колонна военных грузовиков из России18:57
- «Докучаевский флюсо-доломитный комбинат»больше не принадлежит «ДНР»17:59
- "Республика" готова "вспыхнуть": шахтеры "ДНР" жалуются на нищенские зарплаты17:19
- Взрыв в Лисичанске: во двор школы упала часть ракеты15:51
- 7 визитов Порошенко. Зачем гарант приезжал в Мариуполь15:27
- Будет ли похолодание с дождями: прогноз погоды в Украине на неделю22:38
- В Украине разгорелся скандал из-за бэби-боксов: что с ними не так22:17
- InformNapalm зафиксировал в Донецке новейшее российское вооружение21:58
- В Лаврах ждут штурма: начнутся ли 14 октября захваты храмов21:24
- В Беларуси установили памятник Ленину с котом20:59
- Мариуполец врезался в авто с военными20:32
- Наемники РФ пошли в атаку на ВСУ, есть раненые и убитые20:07
- Пушилин пообещал компенсировать оплату услуг ЖКХ для переселенцев19:43
- Пушилин присвоил оккупированной Ясиноватой звание «города воинской славы»19:19
- В Украину вторглась колонна военных грузовиков из России18:57
- В Украине разгорелся скандал из-за бэби-боксов: что с ними не так22:17
- На Землю летит метеорит, который задел Луну и может уничтожить все живое. ВИДЕО18:36
- Гороскоп на 2019 год по году рождения14:23
- Медики подсказали, какие продукты могут заменить снотворное22:42
- Медики назвали лучшие напитки от простуды и кашля22:00
- Медики рассказали, какие продукты могут защитить от диабета18:20
- Врачи рассказали, кому нельзя вакцинироваться от гриппа11:15
- Ювелирные украшения по знакам Зодиака09:31
- Назван напиток, провоцирующий образование камней в почках09:15
- Самые красивые женщины по Знаку Зодиака08:48
- "Угадайте, что поют пьяные дончане и луганчане в Буче: вы даже не можете себе представить", - Сазонов
- "От ударов артиллерии вздрагивала земля", - Сеть поразили жуткие кадры разрушительного обстрела мирных жителей
- Наемники РФ пошли в атаку на ВСУ, есть раненые и убитые
- Саханка вся в огне, мощный обстрел: повреждены жилой сектор, ЛЭП и газопровод
- Осень в оккупированной Горловке: соцсети
- "Приятного аппетита". В ОРДЛО прибыла «гумпомощь» с опарышами
- Найдено тело скандального российского актера
- Украинская армия разгромила позицию террористов на Донбассе: в Интернете появились кадры боя
- Российский наемник после смерти "подставил" Кремль, полностью разоблачив агрессора
- В Польше заговорили о присоединении Украины к Триморью