Будет ли похолодание с дождями: прогноз погоды в Украине на неделю

13.10.2018 22:38

Наступившее в Украине потепление и ясные солнечные дни прозвали вторым Бабьим летом. Однако зима все ближе, и сайт "Сегодня" решил узнать, не ожидается ли в ближайшие дни резкого похолодания, а вместе с ним и осадков, или же теплые куртки пока можно отложить?

13 октября, в субботу осадков в стране не ожидается, погода будет теплой, а кое-где (в западных областях) днем температура воздуха поднимется до +22 и даже +23 градусов, сообщает "Укргидрометцентр". В центре максимальная температура составит +19 градусов, на севере и в восточных областях +18, и на юге +19 градусов.

14 октября, в воскресенье во всех регионах все так же сухо и тепло, изменений ждать не стоит, разве что дневная температура воздуха на пару градусов опустится в западных областях (до 19-21 градуса тепла) и поднимется на юге (до 21 выше нуля).

15 октября, в понедельник в Украине по-прежнему солнечно и тепло. Средний показатель столбика термометра по стране составит 17-19 градусов тепла.

16 октября, во вторник погода продолжит радовать украинцев – ни похолодания, ни дождей не ожидается.

17 октября, в среду – все то же "новое Бабье лето": средняя температура воздуха составит 18-20 градусов выше нуля.

Народный прогноз погоды

13 октября – в этот день почитается память святого Михаила, первого митрополита Киевского. Крестьяне вытрушивали из своих постелей старую солому и жгли ее "от призора недоброго глаза" и для того, чтобы "прибавить ходу зиме", пишет сайт "Синоптик". В этот день наблюдали за журавлями: если они уже отлетели, значит будет ранняя и холодная зима.

14 октября отмечается праздник Покрова Пресвятой Богородицы. У наших предков была первая встреча зимы. На Покров особое внимание уделяли ветру: если в этот день ветер с востока или севера – зима будет холодной; с юга – будет теплой; с запада – к снежной зиме; а если ветер переменчивый, то и зима будет непостоянной.

15 октября почитается память святого Киприана. Ясное небо в этот день предвещает скорый мороз. А если на Киприана сильный дождь и ледяной ветер – зима будет студеной.

16 октября – в этот день почитается память святого Дионисия Ареопагита, епископа Афинского. В народе день называли Денисы Позимские или Хлебник. В старину считали, что первый снег за сорок дней до зимы выпадает, и в прежние времена в этот день на самом деле нередко бывал первый снег.

17 октября отмечается день памяти святого Иерофея, епископа Афинского. С этого времени усиливаются холода. Люди заметили: чем раньше выпадет первый снег, тем позже утвердится в своих правах зима, а ранняя зима чаще всего наступает, если долго не было первого снега.