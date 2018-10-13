Это будет ужасный случай: Волкер прокомментировал стремление Украины получить автокефлию

13.10.2018 16:32

Специальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США полностью поддерживают стремление украинской церкви иметь автокефалию.

Об этом он сказал во время телефонного брифинга в Брюсселе.

Волкер отметил, что решение Вселенского патриарха Варфоломея о поддержке украинцев в стремлении получить собственную поместную церковь является религиозным решением.

"С американской точки зрения, единственное, что мы можем сказать, что мы верим в принцип религиозной свободы. Наша страна основана на этом, и поэтому мы поддерживаем стремление любых людей исповедовать их религию так, как они хотят, и иметь свободу и признание и делать это мирно", - заявил спецпредставитель США.

Волкер выразил надежду, что весь этот процесс не приведет к новым конфликтам. Не будем насилия, а религиозные лидеры не примут хрих на душу, призывая к восстаниям.

"Я надеюсь, что не будет протестов и насильственных действий, организованных в результате этого решения. Я думаю, это будет трагедией увидеть это", - подчеркнул он.

Источник 220151310-t.topfacts.top