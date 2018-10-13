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В Лаврах ждут штурма: начнутся ли 14 октября захваты храмов
После решений по Украине Синода Вселенского патриархата в Стамбуле, который, с одной стороны, не дал Томос, а с другой — подарил надежду автокефалистам, сняв анафему с Филарета, многие с тревогой ждут 14 октября, когда в стране будут праздновать День защитника Украины (а также День УПА), на который националисты проводят традиционные шествия.
После Синода представители украинской власти и сторонники автокефалии произносят победные речи об «исторической победе», чем создают впечатление, что «уже все решено», и автокефальная церковь создана и вступила в свои права (что далеко не так).
И на этой почве как раз и может возникнуть стремление «вступить в права» на храмы уже прямо сейчас. 14 октября для этого как раз «подходящий» день, так как радикалы уже будут мобилизованы для участия в марше.
В УПЦ МП уже заявили, что возможны провокации и попытки захвата Киево-Печерской и Почаевской Лавр и призывают верующих защитить храмы от нападений.
Чего же на самом деле ожидать 14 октября, разбиралась «Страна».
Еще в конце сентября наместник Киево-Печерской обители, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел опубликовал обращение на YouTube-канале лавры: «Звучат угрозы, что 14 октября, на Покров, будут вновь захваты святынь, как они называют, «московских центров». Мы должны усилить наши молитвы о святыне, защитить их».
«По информации, которой мы владеем, видно, что и нам придется что-то пережить. А потому просим вашей поддержки, в первую очередь, молитвенной, моральной и, видно, нужно будет физическое ваше присутствие. Сейчас не 17-й год ХХ века, но внуки Ленина по духу грозят расправой, а потому защитим свою святыню», — обратился к верующим наместник Почаевской лавры, митрополит Владимир на веб-странице Почаевской лавры.
Кто именно угрожает, в Лаврах не говорят. По словам управделами УПЦ, митрополита Бориспольского и Броварского Антония, атак ждут от «некоторых националистических групп».
На этом фоне пресс-секретарь президента России Песков уже заявил о готовности РФ защитить православных в Украине.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, Киев, храм, штурм, захват
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