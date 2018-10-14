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В Раде хотят перенести День Независимости
В Украине могут установить второй День Независимости. Как передает from-ua, группа внефракционных депутатов Верховной Рады подала на рассмотрение парламентариев проект закона №9193, в котором есть предложение о перенесении праздника суверенитета на 22 января.
Следует отметить, что в этот день в 1918 году Центральный совет Украинской народной республики (УНР) провозгласил IV Универсал. Авторы документа считают, что это «восстановит национальную государственность украинской нации».
Депутаты добавили, что эту дату нужно называть истинным днем Независимости. И, соответственно, ее нужно сделать общегосударственным выходным и праздновать всей страной. В то же время, отказываться от нынешнего праздника 24 августа инициаторы закона тоже не намерены, а только предлагают переименовать его в «День восстановления государственности».
Теги: Донбасс, День Независимости, перенос, Верховная Рада
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