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Горький траур на Луганщине: в День защитника плакали и прощались с 19-летней военной Лесей Баклановой - кадры

15.10.2018 12:14
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Горький траур на Луганщине: в День защитника плакали и прощались с 19-летней военной Лесей Баклановой - кадры

Жители Марковского района Луганской области простились с отважной военнослужащей Лесей Баклановой, которая погибла на передовой.

Вчера, 14 октября, в Луганской области отменили праздник Дня защитника Украины из-за горького траура, передает "Диалог.UA". Именно вчера в Марковском районе местные жители прощались с погибшей военнослужащие Вооруженных сил Украины Лесей Баклановой, которая отдала свою жизнь на линии фронта на оккупированном Донбассе. 


Так, вместо пышных торжеств украинцы устроили траурный митинг и со слезами на глазах провожали 19-летнюю защитницу Украины. Сослуживцы девушки не сдерживали слез и провожали гроб, стоя на коленях. Известно, что Леся Бакланова погибла 4 дня назад на передовой под захваченным Донецком. 

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, Луганская область, траур, День защитника Украины, ООС
 
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