Украинцев массово лишают государственной помощи: субсидия станет роскошью

15.10.2018 11:46

Украинцы идут на любые хитрости, чтобы оформить себе льготы на оплату коммунальных услуг, ведь тарифы оказываются непосильными для многих

В прошлом году более 1 миллиона семей получали завышенную субсидию на услуги жилищно-коммунальных хозяйств, пишет «Хвиля».

Об этом сообщили в Минсоцполитики.

По словам представителя ведомства Виталия Музыченко, были случаи, когда граждане Украины получали субсидию на оплату коммуналки в конкретной квартире, а после — сдавали ее в аренду уже с оформленной льготой.

Как уточнил Музыченко, таких «изобретателей» – около одного миллиона. А всего в стране оказалось примерно полтора миллиона нечестных субсидиантов. В основном это семьи, где люди совершенно трудоспособного возраста указывают, что их доход — меньше прожиточного минимума или отсутствует вообще.

Обнаружить завышенное количество получателей соцпомощи помог Единый государственный реестр, который заработал в мае 2018-го.

В прошлом отопительном сезоне субсидии получали около 6,9 млн домохозяйств. Это – максимум за последние годы, заявили в правительстве.

Отметим, что из бюджета Украины должны выделить около 55,1 миллиарда гривен на субвенции местным бюджетам.

В 2019 году монетизация субсидий будет трехэтапной. К тому же, начать этот процесс должны уже с января 2019 года.

«Первый этап должен начаться 1 января 2019 и будет касаться граждан, которые обращаются за субсидией с новым пакетом документов. На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года. На третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме», — отметили в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Напомним, оплата за отопление выросла в четыре раза, украинцы столкнулись с неожиданной проблемой.

Источник: https://politeka.net