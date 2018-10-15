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Украинцы перестают покупать обычный хлеб

15.10.2018 20:20
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Украинцы перестают покупать обычный хлеб

За последние 5 лет потребление хлеба и хлебобулочных изделий в Украине сократилось примерно на 30%.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Pro-Consulting, большие предприятия, сократив производство хлебобулочных изделий, терпят убытки, чего не скажешь о небольших пекарнях. 

За последние годы они перестроились и изменили свой ассортимент. Благодаря небольшим предприятием в Украине активно развиваются сегменты новый продукции, например, донатов и маффинов. Маффины пришли на украинский рынок раньше донатов и на сегодняшний день более распространены. Для поддержания покупательского интереса к ним, производители пытаются разнообразить ассортимент за счет вкусовых добавок. 

Отмечается, что также увеличивается производство булочек для хот-догов. «С повышением уровня доходов наших граждан растут и их требования к разнообразию и качеству хлебобулочных изделий. Хорошо себя чувствовать на данном рынке будут производители, которые смогут оперативно реагировать на меняющиеся настроения покупателей», - отметили эксперты. 



Теги: Донбасс, украинцы, покупки, лебедь
 
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