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Украинцы перестают покупать обычный хлеб
За последние 5 лет потребление хлеба и хлебобулочных изделий в Украине сократилось примерно на 30%.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Pro-Consulting, большие предприятия, сократив производство хлебобулочных изделий, терпят убытки, чего не скажешь о небольших пекарнях.
За последние годы они перестроились и изменили свой ассортимент. Благодаря небольшим предприятием в Украине активно развиваются сегменты новый продукции, например, донатов и маффинов. Маффины пришли на украинский рынок раньше донатов и на сегодняшний день более распространены. Для поддержания покупательского интереса к ним, производители пытаются разнообразить ассортимент за счет вкусовых добавок.
Отмечается, что также увеличивается производство булочек для хот-догов. «С повышением уровня доходов наших граждан растут и их требования к разнообразию и качеству хлебобулочных изделий. Хорошо себя чувствовать на данном рынке будут производители, которые смогут оперативно реагировать на меняющиеся настроения покупателей», - отметили эксперты.
Теги: Донбасс, украинцы, покупки, лебедь
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