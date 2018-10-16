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Нужно ли украинцам менять паспорт на ID-карту?
Кабмин наконец позволил всем гражданам Украины оформлять пластиковую ID-карту вместо обычного паспорта. С 1 ноября все желающие смогут сделать это без лишних хлопот. Центр общественного мониторинга и контроля напоминает, где и как оформить биометрический ID-паспорт, и отвечает, нужно ли переходить на новые паспорта.
Кому нужно оформлять ID-карту?
В Государственной миграционной службе отмечают, что государство не заставляет всех украинцев переходить на ID-карты. Паспорта-книги образца 1994 года не имеют конечного срока действия, поэтому их владельцы могут спокойно пользоваться ими дальше.
Обязательным оформление внутреннего паспорта в виде ID-карты является для тех людей, которые получают его впервые. Например, для граждан, достигших 14 лет. Также ID-паспорт выдают взамен утраченного или испорченного документа, в связи со сменой фамилии после заключения брака и тому подобное. В то же время украинцы, которым исполнилось 25 или 45 лет и которые по закону должны вклеивать новую фотографию, имеют право выбора. Они могут оставить старый паспорт или оформить ID-карту.
Стоит отметить, что биометрический ID-паспорт содержит такую же информацию, как и обычный: номер и серию документа, имя, пол, семейное положение, данные о регистрации, дату и место рождения, данные из Единого государственного демографического реестра, а также оцифрованные фото и подпись. Оформить новый паспорт-книжечку закон сейчас не позволяет. Хотя в сентябре этого года в Житомирской области случился прецедент: Верховный Суд признал противоправным отказ ГМС в выдаче паспорта старого образца.
Где оформить документ?
Первый внутренний паспорт в форме ID-карты оформляется в подразделении ГМС исключительно по зарегистрированному месту жительства. В остальных случаях заявление на новый документ можно подать в любое территориальное подразделение миграционной службы или центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Адреса и график работы ближайших подразделений можно узнать на официальном сайте ГМС – dmsu.gov.ua.
Для первого оформления паспорта гражданина Украины нужно представить свидетельство о рождении, паспорта обоих родителей или другие документы, подтверждающие гражданство. В случае замены документа следует предоставить предыдущий паспорт и идентификационный код, а также документы, содержащие информацию, которая заносится в электронный носитель ID-карты. Это может быть справка о месте регистрации, свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке или разводе, свидетельство о смене имени и тому подобное. Кроме того, переселенцы должны предоставить справку о постановке на учет внутренне перемещенных лиц.
За оформление пластикового паспорта в 14 лет платить не нужно. В случае замены паспорта-книжечки на ID-карту взимается административный сбор 279 грн. Изготавливают биометрическую карточку 20 рабочих дней, а по ускоренной процедуре – 10 дней. Впрочем, стоит это дороже – 366 грн. В 14 лет документ выдают сроком на 4 года, а с 18 лет – на 10 лет.
Имеет ID-карта преимущества?
В ГМС отмечают, что ID-карта имеет гораздо большую защиту, чем бумажный документ. Благодаря встроенному электронному чипу ее практически невозможно подделать, в отличие от обычного паспорта-книжечки. Кроме того, ID-карта имеет удобные размеры, не загрязняется и не изнашивается, как бумажный документ. Стоит заметить, что с биометрическим внутренним паспортом можно выезжать за границу – в Турцию и Грузию.
В то же время владельцы ID-карточек жалуются на то, что банки и другие учреждения требуют отдельно справку о регистрации, аргументируя это отсутствием устройств для чтения информации с электронного чипа. Однако в Нацбанке уверяют, что финансовые учреждения имеют все технические средства для считывания с ID-карты данных о личности, в частности ее место жительства или пребывания. В ГМС отмечают, что такое требование нарушает закон, и призывают сообщать о таких случаях, в частности через сервис «Электронная приемная» на сайте службы.
Материал Центра общественного мониторинга и контроля
Теги: Донбасс, обмен, паспорт, украинец
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