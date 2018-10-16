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Порошенко подписал тайный указ
О том, что подразумевает "тайный" указ СНБО, который 12 октября утвердил президент Украины Петр Порошенко, рассказал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны Иван Винник
По его словам, в документе говорится об этапах развертывания сил ВСУ на южном направлении возле Азовского моря.
Об этом заявил секретарь комитета ВР заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
"Решение в принципе тайное, но если говорить о направлениях, то речь идет о развертывании соответствующих боевых частей на побережье Азовского моря, которые бы четко могли дать должный отпор действиям, которые могут случиться с Азовского моря", - сказал Винник.
Он уточнил, что украинская власть может реагировать на задержание судов в рамках международного права, которое несколько ограничено в акватории Азовского моря, поскольку в данный момент правоотношения в этом районе регулируются законодательством РФ и Украины.
"Соответственно, положения международного права несколько ограничены по отношению к этой акватории. Поэтому Украина с учетом тех правоотношений, обязано принимать соответствующие меры для защиты наших территорий", - подчеркнул Винник.
Напомним, 12 октября Порошенко ввел в действие указ СНБО о неотложных мерах по защите морей. Это решение почти полностью защищенное государственной тайной.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, президент, указ, Порошенко
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