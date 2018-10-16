- Обнаружены тела пилотов, погибших при крушении Су-2720:11
- Нужно ли украинцам менять паспорт на ID-карту?19:54
- Активисты назвали "кровавую" торговлю с оккупантами неприемлемой19:42
- Томос для Украины. Почему решение Константинополя является историческим?19:20
- Как будет работать скорая помощь после реформы?19:09
- Крушение Су-27 в Винницкой области: обнаружены обломки истребителя19:08
- Прокуратура официально признала взрывы в Ичне диверсией - осталось выяснить, стоит ли за преступлением Россия16:41
- ЕС без проблем покупает украинский лес как "дрова" - британский эколог16:22
- В Минске на переговорах по Донбассу Украину представит Демченко вместо Кучмы15:40
- Немыря: Верховная рада блокирует ряд законов, касающихся переселенцев15:01
Прокуратура официально признала взрывы в Ичне диверсией - осталось выяснить, стоит ли за преступлением Россия
Уголовное производство по взрывам на складе боеприпасов в Черниговской области, начатое по признакам халатности, переквалифицировали в диверсию.
В Главной военной прокуратуре Украины переквалифицировали в диверсию уголовное производство по факту взрывов на 6-м арсенале Минобороны в Ичне, передает "Диалог.UA".
"Уголовное производство переквалифицировано на ст. 113 Уголовного кодекса Украины", – сообщили коротко в Главной военной прокуратуре, видимо, склоняясь к причастности России, как и говорили эксперты ранее.
Согласно ранее обнародованной информации, по фактам взрывов военной прокуратурой Центрального региона Украины было возбуждено уголовное производство. Однако статья была избрана иная - ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины.
Иными словами, ранее речь шла лишь "небрежном отношении военного должностного лица к службе, повлекшем тяжкие последствия".
Теги: Украина, Россия, Донбасс, прокуратура, склад, диверсия, уголовное дело, Черниговская область, взрывы
- В России признались в подрыве арсенала боеприпасов ВСУ под Черниговом: россияне активно злорадствуют
- Взрывов было четыре: часовые рассказали, с чего ночью началась российская атака на склад боеприпасов в Ичне
- Стало известно, какие снаряды уничтожил пожар в Ичне
- "Не имея возможности достичь своих целей на Донбассе военным путем, противник переносит основные усилия в глубину нашей страны", - Муженко подтвердил, что взрывы на складах ВСУ - диверсии России
- Жители Черниговщины не могут прийти в себя после ЧП на складе боеприпасов: взрывы обрушили плитку в домах
- Коммунальщики сливали нечистоты в питьевую артерию Донбасса
- Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО18:42
- "Не повторим 2014 год и отобьем российскую атаку", – громкое заявление командующего ВМС ВСУ18:09
- В «ДНР» объявили о ряде задержаний по подозрению в коррупции17:38
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили17:01
- В Горловке боевики «ДНР» муштруют на плацу младших школьников15:58
- Немыря: Верховная рада блокирует ряд законов, касающихся переселенцев15:01
- Прицельные обстрелы из 120-мм минометов и залпы гранатометов: как армия РФ спровоцировала ВСУ на бой в Авдеевке14:40
- В Кремле создали проект, который займется идеологической подготовкой признания "Л/ДНР"14:22
- В Донецке включили отопление14:10
- Ликвидирован наемник из РФ с позывным «Кулак»13:59
- Обнаружены тела пилотов, погибших при крушении Су-2720:11
- Нужно ли украинцам менять паспорт на ID-карту?19:54
- Активисты назвали "кровавую" торговлю с оккупантами неприемлемой19:42
- Томос для Украины. Почему решение Константинополя является историческим?19:20
- Как будет работать скорая помощь после реформы?19:09
- Крушение Су-27 в Винницкой области: обнаружены обломки истребителя19:08
- Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО18:42
- "Не повторим 2014 год и отобьем российскую атаку", – громкое заявление командующего ВМС ВСУ18:09
- В «ДНР» объявили о ряде задержаний по подозрению в коррупции17:38
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили17:01
- Во что верят водители: 7 примет и суеверий23:07
- Как в домашних условиях почистить золотые украшения?22:42
- Медики подсказали, когда пить кофе, чтобы не навредить здоровью22:15
- Украинцы перестают покупать обычный хлеб20:20
- Врачи подсказали, от каких продуктов стоит отказаться пожилым людям16:55
- В старости бедность не грозит этим 4 знакам Зодиака15:45
- Любовь, здоровье, финансы. Гороскоп на неделю с 15 по 21 октября для всех знаков зодиака14:38
- Пять примет на удачу, которые сбываются всегда14:20
- Эпидемия началась: опасная болезнь скосила 143 тысячи украинцев13:20
- Самые счастливые имена для девочек08:54
- Под Горловкой НВФ понесли серьезные потери: убит известный наемник
- Россиянин поражен кладбищем боевиков с Донбасса в Колпино: "Это правда, много могил, тут одни наши"
- У Путина готовы пойти на мирное урегулирование по Донбассу
- Стреляли в воздух, били бутылки о голову: в Горловке оккупанты устроили «праздник» для жителей
- Донбасс возвращается в Украину: СМИ в "ДНР" начали агитировать за Украинское государство
- Важная информация для пресекающих линию разграничения - КПВВ будут передвигаться
- Наемники РФ пошли в атаку на ВСУ, есть раненые и убитые
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- Россия сократила финансирование ОРДЛО: идет сокращение «бюджетников»
- Бойцы К-2 не оставили камня на камне на позиции врага на Светлодарской дуге. ВИДЕО