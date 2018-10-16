Укрзализныця продолжает «спонсировать» страну-агрессора

16.10.2018 13:18

Филиал компании одобрил закупку фанеры на 14 миллионов гривен российского производителя. Тендер выиграла фирма с признаками фиктивности.

Центр обеспечения производства, являющийся филиалом Укрзализныци, по результатам тендера согласовал предложение компании Энерго Строй Сервис на поставку 450 кубометров трудногорючей фанеры стоимостью 13,85 млн грн. Об этом пишет Железная дорога без коррупции со ссылкой на данные системы Прозорро, передает Корреспондент.

К участию в аукционе были допущены только двое участников, которые предлагали продукцию одного производителя - российского АО Архангельский фанерный завод.

Два других участника были отклонены из-за несоответствия технических характеристик продукции требованиям заказчика. Причиной этому стало то, что филиал УЗ четко определила марку фанеры - ПФА-Т и ее свойства: такая фанера изготавливается только на российском заводе. Украинские производители изготавливают другие модели трудногорючей фанеры.

Средняя стоимость одного кубического метра фанеры ПФА-Т составила почти 31 тыс. гривен. Такая цена примерно на 30% дороже стоимости этой фанеры на рынке России.

Энерго Строй Сервис и его единственный конкурент ООО Спецторгснаб предоставили аналогичные документы о представительстве интересов в тендере Укрзализныци российского АО Архангельский фанерный завод и его украинского дистрибьютора ООО Орион-Плюс. Разница предложений составила 545 гривен, участники не сделали ни одного понижения стартовой цены.