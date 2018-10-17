Что скрывают боевики «ЛНР» в здании железнодорожной станции «Красная Могила»

17.10.2018 17:05

Вооруженные боевики «ЛНР» и российские оккупанты не допускают наблюдателей СММ ОБСЕ в здание железнодорожной станции «Красная Могила», т.к. скрывают там нечто, что не должно стать достоянием гласности. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 15 ноября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«Два вооруженных члена вооруженных формирований не разрешили патрулю Миссии войти в здание железнодорожной станции «Красная Могила» в Вознесеновке и сказали наблюдателям покинуть этот район».