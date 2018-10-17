«Что-то произошло в столовой. Там люди с автоматами»: новые подробности взрыва в Керчи

17.10.2018 14:00

Сегодня, 17 октября, в оккупированном Российской Федерацией городе Керчь, прогремел взрыв в металлургическом техникуме. Как сообщают очевидцы и журналисты Керчь.ФМ, в здании находятся люди с автоматами, а в сторону заведения поехали скорые, полиция, МЧС , информирует replyua.net.

«Очень много пострадавших, их грузят в скорые машины, 4-5 машин уже отъехали, едет машина за машиной, очень много разбитых стекол», - рассказал с места событий журналист издания. "Что-то произошло в столовой. Там люди с автоматами", - добавили местные жители.



Отметим, по данным на 12:25, скорых машин для эвакуации пострадавших не хватает, поэтому жертв взрыва, транспортируют на общественном транспорте. Также, местные СМИ сообщили, что на место происшествия приехала аварийная служба газа. В то же время в пресс-службе "Крымгазсетей" сообщили, что здание колледжа, где прогремел взрыв, не было подключено к центральной системе газоснабжения. Однако все же есть вероятность того, что у колледжа были запасы газа в баллонах. "Объект не газифицирован. Говорить о том, что это был взрыв бытового газа, мы не можем", — сообщили в ведомстве.