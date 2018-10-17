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На Житомирщине установили памятник голым братьям Кличко – кадры

17.10.2018 08:00
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На Житомирщине установили памятник голым братьям Кличко – кадры

Каменные боксеры совершенно обнажены, однако не бездельничают – они борются друг с другом "на руках".

Скульптурная группа из двух накачанных спортсменов выполнена из благородного камня. В Житомирской области поставили прижизненный памятник двум выдающимся соотечественникам, чемпионам по боксу братьям Виталию и Владимиру Кличко, передает "Деловая Столица". Скульптурная группа установлена в Коростышеве, автором стал местный художник Виталий Рожик.

Памятник "украинским богатырям" изготовлен из гранита, автор признается, что давно задумал увековечить в мраморе своих спортивных кумиров, работа продолжалась целых пять лет. Между тем, оба чемпиона за это время со спортивной карьерой "завязали".


Старший Виталий недавно сам присутствовал на открытии памятника – былинному богатырю Илье Муромцу. А младший Владимир, после драматического развода, вновь налаживает свою личную жизнь.Обоих на открытии "памятника себе" не было.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, спорт, бокс, памятник, Житомирская область, братья Кличко
 
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